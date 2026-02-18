Subte Foto: Gobierno de la Ciudad

El transporte público se verá afectado durante la jornada del jueves 19 de febrero por la adhesión al paro nacional de los servicios de trenes, colectivos y ahora los subtes, medida de fuerza impulsada por la CGT. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegadxs) anunció un cese de actividades por 24 horas en rechazo a la Reforma Laboral, proyecto de ley que se debatirá el mismo día en la Cámara de Diputados.

“Rechazamos la reforma laboral que intenta imponer el Gobierno. No se trata de modernización sino de quita de derechos. Con su aprobación pretende borrar, de la noche a la mañana, décadas de conquistas del pueblo trabajador”, subrayaron en el documento que anunció la adhesión al paro nacional. El servicio estará suspendido desde las 0 horas del jueves 19 hasta las 0 del viernes 20 de febrero.

El servicio no funcionará por 24 horas en adhesión al paro nacional en rechazo a la Reforma Laboral. Foto: Línea Sindical

Cabe recordar que la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) también anunció que se suma al paro nacional general que la Confederación General del Trabajo (CGT) llevará cabo en contra del proyecto de Reforma Laboral que se tratará en la Cámara de Diputados. De esta manera, no habrá servicios de colectivos, trenes, subtes, taxis y vuelos en todo el país.

El Gobierno le descontará el día a los empleados estatales que adhieran al paro nacional contra la Reforma Laboral

La Libertad Avanza busca obtener dictamen este miércoles 18 de febrero para llevar la Reforma Laboral a la Cámara de Diputados el jueves 19. En ese escenario, la CGT ratificó un paro nacional con adhesión de los gremios estatales y el Gobierno anticipó que descontará el día a quienes no concurran a trabajar.

La advertencia fue confirmada por altas fuentes de la Casa Rosada, que sostuvieron que la medida se aplicará como en huelgas anteriores. “Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, señaló a Infobae uno de los funcionarios consultados.