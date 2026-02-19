La jefa comunal criticó a quienes dieron el visto bueno para el tratamiento de la Reforma Laboral en Diputados. Foto: Noticias Argentinas

Mayra Mendoza realizó un fuerte cuestionamiento por el quórum que consiguió el oficialismo en Diputados para debatir la Reforma Laboral, que ya recibió media sanción en el Senado. La intendenta de Quilmes y diputada por la provincia de Buenos Aires utilizó su cuenta oficial de Twitter y sostuvo: "¿Saben qué significa? Que hubo quienes se sentaron a habilitar un mamarracho de ley contra los trabajadores“.

El tratamiento de la Reforma Laboral en Diputados comenzó a las 14 de este jueves 19 de febrero en un contexto donde hay paro nacional impulsado por la CGT en rechazo al proyecto de ley. "La CGT convocó un paro general. Los legisladores opositores (pero los de verdad) la pelearon en comisiones. Se militó para que el pueblo comprendiera lo que está en juego. Y aún así llegaron al recinto con los votos para aprobarla", expresó.

“Los que asumieron sus bancas por el peronismo y hoy votan esto son, casualmente, los que quieren terminar con el kirchnerismo ¿Será porque nosotros siempre defendemos a los trabajadores y no negociamos por un cordón cuneta?“, añadió Mendoza.

Además, hizo mención al cumpleaños de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien celebra 73 años. “Lo hacen el día del cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner, la única que demostró que les gana y que se puede gobernar defendiendo a las mayorías. Por eso la tienen injustamente presa, secuestrada, y la quieren fuera de la cancha.”, indicó.

Por último, la intendenta de Quilmes y diputada electa por la provincia de Buenos Aires cerró: “No nos respetan. Subestiman al pueblo. Es momento de despabilarse y organizarnos para cambiar esta historia. Porque la historia no termina en una sesión. La escribe el pueblo”.

Mayra Mendoza repudió la media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años: “No soluciona nada”

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, apuntó contra la media sanción en la Cámara de Diputados al Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. “En vez de debatir solamente cómo meter presos a los pibes —algo que no soluciona nada y, peor aún, agrava el problema— ¿por qué no discutimos en serio una nueva escuela con doble jornada y formación técnica que les dé herramientas reales para el futuro?”, señaló la jefa comunal en sus redes sociales.

Y añadió: “La seguridad también se construye con oportunidades. Más horas en la escuela, mejor educación, deportes, cultura, clubes y comunidad. Por supuesto con familia y estado que acompañe”. “A los chicos se los cuida y se los educa para que no caigan en el delito. A nuestros pibes se los abraza, para que no terminen con esposas”, cerró Mendoza.