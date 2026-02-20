Esta adquisición marca el inicio de un proceso de transformación en el Ejercito Foto: @MinDefensa_Ar

El Ejército Argentino inició un proceso de modernización largamente postergado y dio un paso decisivo con la incorporación de 64 camiones militares Mercedes‑Benz Unimog U4000, unidades especialmente diseñadas para operar en los terrenos más exigentes del país. La adquisición —que incluye un lote de 48 vehículos más 16 adicionales— fue presentada por el Ministerio de Defensa como un hito sin precedentes, ya que se trata de la primera compra de vehículos tácticos de campaña en más de medio siglo.

Durante una visita oficial a la planta alemana de Mercedes‑Benz Special Trucks, el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, conoció la primera unidad del lote, fabricada bajo estrictos estándares militares. La marca destacó que estos camiones no son simples vehículos civiles adaptados, sino plataformas concebidas específicamente para uso militar, con una configuración robusta, versátil y capaz de soportar operaciones prolongadas en condiciones extremas.

El Ministro de Defensa Presti conoció la primera unidad del lote de 48 + 16 camiones militares Foto: @MinDefensa_Ar

¿Por qué el Unimog U4000?

Las características del Unimog U4000 lo convierten en una herramienta clave para fortalecer la logística del Ejército. El modelo se destaca por:

Tracción total 4×4 y suspensión de alto recorrido que permite sortear obstáculos complejos y mantener estabilidad en terrenos irregulares.

Gran capacidad de carga , ideal para transporte de tropas, equipamiento, asistencia en emergencias y despliegues rápidos.

Diseño modular, que admite diferentes configuraciones según la misión: logística, sanitaria, transporte o montajes especiales.

La planta de Mercedes‑Benz en Wörth am Rhein —considerada de referencia mundial en vehículos de alta exigencia— explicó que el U4000 se construye con un proceso de calidad que prioriza confiabilidad, durabilidad y rendimiento en escenarios de máxima demanda.

Una modernización esperada durante décadas

La compra marca un cambio con respecto a políticas previas, donde el Ejército recurría a camiones civiles con modificaciones superficiales. Según fuentes oficiales, esta estrategia no lograba cubrir las necesidades reales de movilidad táctica ni respondía a los desafíos del territorio argentino, que exige vehículos preparados para ambientes montañosos, zonas inundables y rutas de difícil acceso.

Por eso, la llegada de los nuevos U4000 simboliza el inicio de una transformación profunda del parque automotor militar, un proceso que se venía evaluando desde 2025 y que ahora comienza a concretarse mediante adquisiciones de alto nivel tecnológico.

Después de 50 años, la Argentina vuelve a incorporar vehículos militares de campaña de esta categoría Foto: Foto generada con IA

Un salto operativo para el Ejército

Con estos camiones, el Ejército busca mejorar la movilidad de sus unidades, optimizar la capacidad de respuesta ante emergencias y fortalecer la presencia en zonas estratégicas del país. Las autoridades consideran que la incorporación permitirá abandonar progresivamente los históricos Unimog 416 —en servicio desde hace más de 50 años— y avanzar hacia un modelo de fuerza más moderno y operativo.

La cartera de Defensa subrayó que esta modernización no solo representa una actualización material, sino también un salto cualitativo en la doctrina militar argentina, que retoma inversiones orientadas a equipamiento específicamente diseñado para operaciones tácticas y no meramente adaptado.