A qué hora se vota por la Reforma Laboral en Diputados. Foto: Flickr

El proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por La Libertad Avanza obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Pese a haber sido aprobado en Senadores, deberá volver a la cámara alta para validar los cambios efectuados en su último tratamiento.

El oficialismo consiguió dictamen para tratarlo en el recinto el viernes 27 de febrero. La iniciativa introduce cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen de asociaciones sindicales, las medidas de fuerza, la negociación colectiva, las indemnizaciones y otros puntos centrales del mundo laboral.

Uno de los artículos más polémicos, el que reducía el salario durante las licencias por enfermedad, fue eliminado, pero el resto del proyecto se mantuvo.

Punto por punto, las modificaciones que incluye la reforma laboral

Negociación colectiva y convenios

Nueva Reforma Laboral Foto: -

Convenios por empresa: Los convenios de ámbito mayor no podrán modificar el contenido de los convenios de ámbito menor. Se descentraliza la negociación colectiva y pierden peso las estructuras sindicales en la representación de derechos colectivos de nivel superior.

Ultraactividad: Los convenios colectivos vencidos ya no mantienen todos sus efectos hasta que se firme uno nuevo. Solo seguirán vigentes las normas referidas a las condiciones de trabajo.

Salarios, indemnizaciones y juicios

Reforma laboral Foto: Unsplash.

Salario “dinámico”: Se habilita que, por negociación colectiva (actividad, rama, región, empresa), acuerdo individual o decisión unilateral del empleador , se incorporen componentes retributivos adicionales, transitorios, fijos o variables, por encima del salario.

Indemnizaciones : Se sostiene el criterio de un mes de sueldo por año de servicio (o fracción mayor a tres meses), calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año (o del período trabajado, si fuese menor). En los despidos sin causa , no inciden pagos no mensuales como aguinaldo , vacaciones o premios no mensuales .

Cancelación de sentencias : Las condenas judiciales laborales podrán pagarse en hasta 6 cuotas mensuales consecutivas (hasta 12 cuotas en pymes ), ajustadas por IPC y con una tasa de interés del 3% anual.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crea para financiar despidos, con una contribución mensual del 1% para grandes empresas y del 2,5% para micro, pequeñas y medianas. A cambio, habrá descuentos en contribuciones patronales.

Jornada, banco de horas y vacaciones

Qué cambia con la reforma laboral Foto: IA

Banco de horas: Se elimina la compensación monetaria por la realización de horas extra. Se permite reponer más horas en un día con menos en otro. Se establece una jornada máxima de 12 horas con 12 horas obligatorias de descanso.

Vacaciones: Podrán dividirse con un mínimo de 7 días corridos por tramo. El empleador deberá notificar por escrito con 45 días de anticipación, salvo que convenios o acuerdos sindicales establezcan sistemas distintos.

Moneda de pago y antigüedad

Reforma laboral Foto: Freepik

Pago en moneda local o extranjera : Se incorpora la posibilidad de remunerar en moneda extranjera , además de moneda nacional, en especie, habitación o alimentos.

Antigüedad: Se computa el tiempo de servicio anterior si el trabajador reingresa con el mismo empleador. Si transcurren más de 2 años entre el cese y el reingreso, ese tiempo no se computa.

Sindicatos, asambleas y huelga

Reforma laboral. Foto: Pixabay

Cuotas y asambleas : Se fija un tope del 2% a las cuotas solidarias . Las asambleas solo podrán realizarse en los establecimientos con autorización del empleador . Delegados tendrán hasta 10 horas mensuales retribuidas para funciones gremiales.

Limitación al derecho de huelga: Se declaran numerosas actividades como “servicios esenciales” (deben garantizar 75% de cobertura) y “servicios trascendentales” (mínimo 50%).

Plataformas

Qué dice el borrador de la reforma laboral con respecto a los trabajadores de Rappi, Pedidos Ya y otras aplicaciones. Foto: Noticias Argentinas

Repartidores: Se los define como “prestadores independientes”, sin relación de dependencia. Las plataformas deberán contratar seguros de accidentes y brindar capacitación.

Justicia laboral

Competencia: Se dispone el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

Cultura e INCAA