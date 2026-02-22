Robo en la Secretaría de Trabajo- Foto: Google Maps

Mediante un comunicado, el Ministerio de Capital Humano denunció “un hecho delictivo” en la dependencia de la Secretaría de Trabajo, ubicado en el edificio situado sobre la calle 25 de Mayo al 645.

La cartera comandada por Sandra Pettovello informó que el hecho delictivo tuvo lugar en las oficinas de atención al público del Programa Asistir, durante la madrugada de este domingo.

“El Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que el día 22 de febrero de 2025, aproximadamente a las 5:00 hs, se produjo un hecho delictivo en la dependencia de la Secretaría de Trabajo ubicada en el acceso de 25 de Mayo 645, donde funciona la atención al público correspondiente al Programa Asistir”, señala el texto oficial.

Y añade: “Según se constató, personas violentaron la reja del ingreso al edificio y accedieron al interior del mismo por ese sector”.

El comunicado de Capital Humano explicó que se los ladrones robaron “equipamiento informático, televisores y picos de bronce pertenecientes a nichos hidrantes”.

“La cantidad exacta de los elementos sustraídos se encuentra actualmente en proceso de determinación, dado que se está realizando el inventario y conteo correspondiente”, agrega el documento.

Inician una investigación por el robo a la Secretaría del Trabajo

La causa quedó radicada en la Secretaría N° 15, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8.

Robo en la Secretaría de Trabajo- Foto: Ministerio de Capital Humano

Además, se indicó que intervienen en el lugar la Policía Federal Argentina, Asuntos Internos y Policía Científica, quienes realizan las pericias de rigor. En tanto, se están analizando las cámaras de registro para contribuir al esclarecimiento del hecho.

“Asimismo, la Secretaría de Trabajo se encuentra llevando adelante una investigación interna y el sumario administrativo correspondiente, con el objeto de determinar eventuales responsabilidades y esclarecer integralmente lo sucedido”, cierra el comunicado.