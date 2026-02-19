La Policía lanzó agua a los manifestantes en el Congreso. Foto: Captura de pantalla TN

La Policía quiso replegar a los manifestantes que se encontraban en el Congreso y lanzó agua a través del camión hidrante. La Gendarmería Nacional, ubicada detrás del vallado junto a cientos de efectivos policiales, avanzó provocando corridas y escenas de tensión mientras en paralelo, la Cámara de Diputados lleva adelante el tratamiento de la Reforma Laboral.

El operativo de seguridad está conformado por el despliegue de casi 2 mil policías en el Congreso en un contexto marcado por el paro nacional impulsado por la CGT en contra de la Reforma Laboral y la movilización de gremios, agrupaciones políticas y manifestantes. El proyecto de ley se debate en Diputados y se proyecta una sesión de al menos doce horas.

Video: C5N

La CGT destacó el acatamiento al paro nacional mientras se debate la Reforma Laboral en Diputados: “El Gobierno debe representar los intereses de los trabajadores”

La Confederación General del Trabajo (CGT) concretó su cuarto paro general en la gestión de Javier Milei, esta vez, en rechazo al proyecto de Reforma Laboral que se debate en la Cámara de Diputados desde las 14 de este jueves 19 de febrero. El cosecretario general de la central obrera, Jorge Sola, remarcó que el nivel de acatamiento fue “importantísimo”.

Sola sostuvo que la huelga reflejó un respaldo “a las medidas que adoptaron las organizaciones sindicales” en rechazo a los cambios en la normativa que rige el ámbito del trabajo. “El acatamiento es importantísimo, ya desde ayer a las 10 de la noche los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo”, afirmó Sola en declaraciones a Radio Rivadavia.

Respecto a la adhesión del gremio de colectiveros de la UTA y cómo esto condicionó a quienes quisieron ir a trabajar, el sindicalista sostuvo que los choferes “tienen derecho a expresarse también y esa adhesión es un apoyo y una unidad de concepción”. Para Sola, el respaldo al paro significa “un enorme rechazo a la destrucción del tejido productivo que se está haciendo desde hace dos años y que cada vez tiene mayor profundidad”.