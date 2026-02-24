El jefe de Gabinete habló sobre las tasas municipales. Foto: Presidencia

El Gobierno habilitó un mecanismo para denunciar las tasas municipales en el sitio web oficial de la Jefatura de Gabinete en medio del conflicto con los intendentes. El apartado Transparencia Tributaria Municipal, existente desde el 2025, permitirá que cualquier persona reporte tributos.

Manuel Adorni, jefe de gabinete, explicó que busca “fortalecer la transparencia fiscal y brindar información detallada sobre las tasas aplicadas en cada jurisdicción”. Según explicó, la finalidad es que los usuarios puedan consultar la información disponible y en caso de advertir posibles irregularidades o situaciones que consideren abusivas, tengan la posibilidad de presentar las denuncias correspondientes.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Foto: Presidencia

Cómo funciona el portal de Transparencia Tributaria Municipal

El portal Transparencia Tributaria Municipal fue presentado en diciembre de 2025 y se convirtió en una herramienta clave para conocer, con datos abiertos, la presión impositiva a nivel local. La plataforma expone de manera pública cuáles son las tasas que rigen en cada municipio, cuánto se paga por cada una, a qué rubros alcanzan y qué diferencias existen entre distintas jurisdicciones.

Portal de Transparencia Tributaria Municipal Foto: argentina.gob.ar

El sitio discrimina, por ejemplo, entre la tasa vial y el gravamen aplicado a entidades financieras, y precisa en qué actividades económicas y en qué tipo de empresas inciden los tributos municipales. De este modo, permite comparar la carga fiscal entre distritos y entender cómo impactan los impuestos locales en cada sector productivo.

De qué consta el conflicto con los municipios

El trasfondo del conflicto se remonta a la tensión generada tras el incremento de la Tasa de Protección Ambiental en el municipio de Pilar, durante la gestión del intendente Federico Achával. La suba fue objetada por el Gobierno nacional, que también apuntó contra la aplicación de gravámenes a hipermercados en distritos como Lanús. Allí, el jefe comunal Julián Álvarez defendió la medida y sustuvo que responde al fuerte recorte de fondos nacionales que afecta las finanzas municipales. “Hay un desfinanciamiento feroz al que nos someten”, afirmó al describir la situación económica de su distrito y de otras comunas bonaerenses.

Meses más tarde, Caputo volvió sobre el tema y recomendó evitar realizar compras en supermercados de Pilar, en rechazo a la tasa implementada por la administración de Achával. “No compren nada en Pilar. No avalen el accionar irresponsable de su intendente”, expresó entonces el ministro.

Luis Caputo y Javier Milei. Foto: X @LuisCaputoAR

En cuanto al portal oficial, el Ministerio de Economía detalló allí las diferencias en las alícuotas aplicadas a la industria, las actividades primarias y las entidades financieras. En la provincia, comunas como San Vicente, La Plata, José C. Paz, Ensenada y Berisso aplican una tasa del 1% sobre ingresos brutos para el sector industrial, mientras que en Presidente Perón es del 0,2% y en Ituzaingó alcanza el 0,5%.

Días atrás, productores rurales de Chacabuco denunciaron un aumento en la tasa vial previsto para 2026 que, según señalaron, oscila entre el 70% y el 100% en comparación con el año anterior. En algunos casos, el tributo por parcela pasó de $15.424 a $34.638, lo que generó fuerte malestar en el ámbito agropecuario.

A ese incremento se agregó la creación de una “tasa de salud” en el distrito, lo que profundizó la presión fiscal sobre los propietarios rurales. El descontento creció, además, por el estado de los caminos y por el cuestionamiento a la incorporación de nuevos empleados municipales, factores que los productores consideran injustificados frente al aumento de la carga tributaria.