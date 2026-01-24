Adorni prepara un recorte del 20% en la planta de su Jefatura de Gabinete:

El jefe de Gabinete prepara un recorte del 20% de su área. Foto: Cuenta de Instagram de Manuel Adorni

Manuel Adorni ordenó avanzar con una reducción del 20% del personal y la estructura de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el marco de las políticas de ajuste y reordenamiento del gasto público impulsadas por el gobierno de Javier Milei. La medida, prevista para el mes de febrero 2026, forma parte del plan general de achique estatal que busca disminuir la dimensión de la planta y la cantidad de empleados en esa área clave de la administración pública.

La estructura actual de la Jefatura de Gabinete ronda en los 3.018 empleados, cifra que incluye secretarías, direcciones y dependencias bajo la órbita de Manuel Adorni. De ese total, se estima que podrían recortarse al menos 500 puestos a raíz de esta decisión.

El jefe de Gabinete también prepara una resolución que impedirá a los funcionarios del Gobierno viajar en primera clase. Foto: Noticias Argentinas

La iniciativa no se limita únicamente a la reducción de la nómina de trabajadores, sino que también busca ordenar y simplificar la estructura orgánica del área eliminando duplicaciones y funciones superpuestas en línea con el objetivo de “predicar con el ejemplo” en materia de racionalización de recursos dentro del sector público.

Este ajuste se dará en paralelo a otras medidas del Gobierno para profundizar la reducción de la planta estatal en distintos organismos y áreas, dentro de un contexto de reestructuración integral del sector público emprendida desde la asunción de Javier Milei.

El Gobierno recortará hasta 10% del empleo público en 2026: cuáles son los organismos que están bajo la lupa de Milei

El Gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, puso en marcha una nueva etapa de su llamado “Plan Motosierra” con el objetivo de achicar el tamaño del Estado de cara al 2026. Fuentes oficiales aseguran que la reestructuración será “inminente”.

Aunque no dieron cifras exactas, adelantaron que la medida podría alcanzar a otro 10% de los empleados públicos. En los reportes que publica Sturzenegger regularmente desde su cuenta en redes sociales, se detalla que desde el inicio de la gestión ya fueron desafectadas 58.797 personas entre los distintos órganos del Estado, personal militar y de seguridad y empresas estatales.

Javier Milei le tomó juramento a Federico Sturzenegger como nuevo ministro.

Qué incluye el “Plan Motosierra 2.0”

Revisión organismo por organismo, detectando “personal excedente”.

Corte de contratos que vencen en diciembre 2025, muchos de los cuales no serán renovados.

Posible privatización o cierre de empresas del Estado y organismos públicos redundantes.

Ajustes en medios públicos: se evalúan retiros voluntarios en Radio y Televisión del Estado.

Qué motiva la reestructuración estatal, según el Gobierno

La intención declarada es “lograr un Estado más eficiente”, con menos burocracia y menor gasto público. Es una política del gobierno del Javier Milei, que busca reducir drásticamente la intervención estatal en la economía. También explicaron que “la motosierra es constante”, es decir, esta etapa será sólo otra etapa más en un proceso permanente de depuración del empleo público.