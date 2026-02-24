Javier Milei y parte del Gobierno en la jura en el Congreso Foto: NA

El gobierno de Javier Milei viene de atravesar una seguidilla de triunfos legislativos tras la media sanción a la Reforma Laboral, el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea, con el objetivo de aprobar también la Ley de Glaciares en los próximos días. En este marco, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anticipó que durante 2026 tienen pensado un paquete de 50 reformas aprovechando el envión que les dio el periodo de sesiones extraordinarias llevado a cabo durante febrero.

“Yo tengo sobre la mesa cerca de 50 proyectos de ley, muchos de ellos muy relevantes o de mayor impacto mediático y muchos otros que estamos analizando. Cuando terminemos de diseñar todo el esquema de leyes, el presidente verá cuáles serán las prioridades”, aseguró Adorni durante una entrevista en Radio Rivadavia. El testimonio del jefe de Gabinete se dio en un contexto marcado por el pedido de Javier Milei, quien solicitó a sus ministros que le entreguen alrededor de diez propuestas vinculadas a cada área para impulsar en el Congreso, de acuerdo a lo revelado por Infobae.

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Algunos de esos textos ya están terminados y fueron elaborados en el marco del Consejo de Mayo, el organismo que reunió durante 2025 a representantes del Gobierno, las provincias, el Congreso, el sector empresario y los gremios para debatir una serie de políticas de Estado comprometidas en el pacto homónimo. Ese espacio de trabajo estuvo encabezado por el jefe de Gabinete -primero Guillermo Francos y luego Adorni- y lo integraron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por el Poder Ejecutivo; Alfredo Cornejo por las provincias; Carolina Losada por el Senado; Cristian Ritondo por la Cámara de Diputados; el titular de la UIA, Martín Rapallini, por el empresariado; y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos.

50 reformas al Congreso: las propuestas del Gobierno

Surgieron iniciativas como la Ley de Libertad Educativa, que propone cambios en la norma vigente desde 2006 en relación con la organización del sistema, el financiamiento y las modalidades disponibles para las familias. También se prevé continuar con el debate por el financiamiento universitario, que ingresó en la agenda de sesiones extraordinarias tras su publicación en el Boletín Oficial.

Al mismo tiempo, se redactó un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria que entre otros puntos, prohibiría el déficit y establecería que cualquier ley que autorice gastos no contemplados en el presupuesto “comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente”. Además, el Consejo avanzó en un proyecto para reglamentar la inviolabilidad de la propiedad privada, con modificaciones en los regímenes de expropiación y en los procedimientos de desalojo.

El bloque oficialista de la Libertad Avanza consiguió el quórum de 130 diputados para debatir la reforma laboral del gobierno de Javier Milei Foto: Noticias Argentinas

Por su parte, el Ministerio del Interior que conduce Diego Santilli busca retomar la Reforma Política para mejorar la Boleta Única en Papel, endurecer los controles sobre el financiamiento de los partidos y volver a suspender o directamente eliminar las PASO. En relación con la Boleta, se analiza incorporar un casillero que permita votar la lista completa con una sola marca en lugar de tener que señalar a todos los candidatos en cada categoría, como ocurre actualmente.

Este fue uno de los ejes que abordó la mesa política en la reunión del lunes 22 de febrero en Casa Rosada, donde se terminó de delinear la estrategia legislativa para el tramo final de las sesiones extraordinarias. Ese espacio está integrado, además de Adorni y Santilli, por Karina Milei, Santiago Caputo, Luis “Toto” Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem e Ignacio Devitt.

Patricia Bullrich. Foto: NA

“Lo que se está conversando es la posibilidad de mejorar la Boleta Única, modificar el sistema de financiamiento y eliminar las PASO. Lo principal es la eliminación de las primarias, por el costo que implican”, señaló a Infobae una fuente al tanto de lo charlado. Para las sesiones ordinarias que comenzarán en marzo, el oficialismo también buscará debatir el nuevo Código Penal, elaborado por una comisión especial de expertos convocada por el Poder Ejecutivo.

Ese cuerpo entregó una primera versión con 540 artículos, que luego se amplió hasta alcanzar los 912 y el proyecto introduce cambios en materia de corrupción, terrorismo y endurecimiento de penas, además de extender la imprescriptibilidad -vigente para los crímenes de lesa humanidad- a delitos como el homicidio simple y agravado y el abuso sexual, entre otros.

Al mismo tiempo, mantiene leyes sancionadas en los últimos años, como la de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y pese a las discusiones internas, por el momento conserva los agravantes cuando los delitos se cometen en contextos de discriminación por razones de género, identidad u orientación sexual. Entre las nuevas figuras aparece el delito vinculado a los motochorros, con una redacción más precisa para evitar zonas grises; se incorporan los crímenes ambientales, incluida la contaminación, y se perfecciona la tipificación del financiamiento del terrorismo.

Por otra parte, aún resta la aprobación en el Congreso del acuerdo comercial con los Estados Unidos, que requerirá la sanción de un conjunto de leyes para adaptar la legislación local a los compromisos asumidos por Argentina.

A qué hora se vota por la Reforma Laboral en Diputados. Foto: Flickr

En paralelo, en el Ministerio de Salud que encabeza Mario Lugones, también avanzan distintas iniciativas, aunque su contenido se mantiene bajo reserva y se dará a conocer en los próximos días. Por el momento, no se prevén cambios en el sistema de patentamiento de los medicamentos.

En última instancia, podrían sumarse proyectos que quedaron afuera de otras reformas o fueron postergados, como las modificaciones en el régimen de licencias médicas para los trabajadores contempladas en el polémico artículo 44 de la Reforma Laboral. Sobre ese punto, la Unión Industrial Argentina (UIA) ya acercó una propuesta: “Se plantea pagar el 90% del salario los primeros 10 días y el 100% del neto no remunerativo a partir del día 11. Traspasa algo del costo al Estado, pero no todo”.