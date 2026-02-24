El presidente había encabezado el encuentro con la incorporación de Presti y Monteoliva. Foto: Oficina del Presidente

Javier Milei culminó la primera reunión de Gabinete de ministros de este 2026 donde habló por casi media hora y expuso los objetivos que tiene el Gobierno para el transcurso del año. El encuentro se llevó adelante en el Salón Eva Perón ubicado en el primer piso de la Casa Rosada y se dio en un contexto marcado por la cumbre de la mesa política, que fue este lunes 22; y el calendario legislativo marcado por el paquete de reformas durante el periodo de sesiones extraordinarias.

El presidente encabezó la primera reunión de Gabinete del año con asistencia completa para supervisar la gestión y establecer las prioridades de cada cartera. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el intercambio posibilitó la delimitación de los proyectos legislativos claves que serán anunciados por el líder de La Libertad Avanza en su discurso de apertura de sesiones ordinarias previsto para el domingo 1° de marzo a las 21, además del reordenamiento de la agenda de la última semana de extraordinarias.

El ministro de Economía participó de la reunión de Gabinete de este martes 24 de febrero. Foto: Noticias Argentinas

Durante el intercambio, el Ejecutivo resolvió modificar la distribución del cronograma previsto para lo que queda de la prórroga veraniega y anticipar el tratamiento del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea para ser discutido el jueves 26 en lugar del viernes 27 en la Cámara de Senadores. La idea del Gobierno es anticiparse al accionar de Uruguay, que tratará el mismo jueves el pacto luego de que la comisión especial del Senado creada para ratificarlo lo aprobara por unanimidad.

Además, el jueves se tratará la Ley de Glaciares y el pliego que designa embajador a Fernando Iglesias, mientras que el viernes, los legisladores discutirán y votarán la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil que pretende bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

Javier Milei junto a su gabinete en el asado en la Quinta de Olivos en diciembre de 2025. Foto: Redes sociales

Quiénes participaron de la reunión de Gabinete

Diego Santilli (Interior)

Luis Caputo (Economía)

Sandra Pettovello (Capital Humano)

Pablo Quirno (Relaciones Exteriores)

Alejandra Monteoliva (Seguridad)

Carlos Presti (Defensa)

Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado)

Mariano Cúneo Libarona (Justicia)

Mario Lugones (Salud)

Santiago Caputo (Asesor Presidencial)

Martín Menem (Presidente de la Cámara de Diputados)

Santiago Bausili (Presidente del Banco Central)

Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia)

María Ibarzabal Murphy (Secretaria Legal y Técnica).

Cabe recordar que la última reunión de Gabinete fue el pasado 22 de diciembre en la Quinta de Olivos con un asado de por medio a modo de cierre de año y se dio luego de que la mesa política se reuniera el lunes en la previa de las sesiones del Senado que tendrán lugar esta semana.