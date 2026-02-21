La reunión de Javier Milei con Volodimir Zelenski. Foto: NA.

Javier Milei se encuentra en medio de una seguidilla viajes hacia Estados Unidos con el objetivo de fortalecer la relación con el gobierno de Donald Trump. En este contexto, el presidente argentino recibió una invitación para desembarcar en dos países de Europa a mediados de 2026: Ucrania y Polonia.

Luego de su viaje a Estados Unidos para la sesión inaugural del Consejo de la Paz y atravesar un triunfo legislativo tras la aprobación de la Reforma Laboral en Diputados, Milei fue invitado formalmente a realizar visitas a Ucrania y Polonia y tiene la intención de llevarlas a cabo durante 2026. El jefe de Estado analizó concretar ese viaje durante la última semana de febrero, pero lo pospuso por cuestiones vinculadas a la seguridad y a la agenda.

Milei y Zelenski. Foto: Reuters.

“Lo de Ucrania no se pudo hacer porque no estaban dadas las condiciones de seguridad”, dijeron a TN desde el Gobierno. Además, sostuvieron que la decisión fue reprogramar la gira para mitad de año, sin fechas definidas ni precisiones logísticas hasta ahora.

Cabe resaltar que el vínculo entre Milei y el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski se remonta al comienzo de la gestión, cuando fue convocado a la ceremonia de asunción en Argentina realizada en diciembre de 2023. Más adelante, mantuvieron reuniones cara a cara incluida una bilateral en el Foro de Davos 2025 y el último contacto fue en agosto de 2025.

En aquella oportunidad, mantuvieron un llamado telefónico en la antesala del encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska. Allí, Zelenski destacó la cooperación de Milei en la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos y conversaron sobre una eventual llegada del presidente argentino a Kiev.

El presidente argentino brindó un breve discurso. Foto: Prensa Gobierno

La posible escala en Ucrania se enmarca en un contexto en el que las negociaciones globales no muestran avances sustanciales: esta semana, finalizó en Ginebra otra ronda de diálogo entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos sin definiciones, aunque con el compromiso de continuar las tratativas. La guerra iniciada en 2022 mantiene sin resolver los ejes centrales vinculados al territorio y a la seguridad.

Desde Casa Rosada, tampoco descartan que la gira europea prevista para 2026 incluya paradas en otros países: mencionan como parte de los planes visitas a Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido y descartan un viaje a China en el corto y mediano plazo. En paralelo, Milei visitó Estados Unidos para participar de la primera reunión del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump, donde ofreció el envío de Cascos Blancos a la Franja de Gaza.

La agenda de Milei: qué viajes tiene confirmados

El mandatario argentino volvió al país el viernes 20 de febrero y usará el avión presidencial para viajar entre el 8 y el 10 de marzo a Nueva York para asistir a la “Argentina Week”, un encuentro orientado a presentar el país ante fondos de inversión, bancos y empresarios. Además, analiza trasladarse a Chile el 11 de marzo para participar de la asunción de José Antonio Kast.