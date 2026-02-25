El presidente visitó la ciudad de San Lorenzo en Santa Fe. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

Javier Milei participa en el acto que conmemorará el 248° aniversario del natalicio de José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, ubicada en el barrio porteño de Retiro. El presidente no tiene previsto tomar la palabra durante la ceremonia, que se estima que dure alrededor de 20 minutos y que contará con la asistencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Frente al monumento a San Martín, el líder de La Libertad Avanza se limitará a colocar una ofrenda floral como parte del homenaje que realizará la Casa Rosada, que publicó un mensaje por el aniversario. “El 25 de febrero conmemoramos el nacimiento del General José de San Martín, el hombre que convirtió la vocación de servicio en destino continental y la libertad en causa irrenunciable”, señalaron.

“Con el Cruce de los Andes selló la independencia de América y nos legó una enseñanza eterna: la libertad es un deber que se honra con coraje, determinación y amor por la Patria”, agregaron. La participación de Milei en el acto por el 248° aniversario del natalicio de San Martín se dará en la previa a la inauguración del periodo de sesiones ordinarias el próximo domingo 1° de marzo.

Allí brindará un discurso desde las 21 desde la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Al término, convocará a diputados y senadores de La Libertad Avanza a un asado en la Quinta de Olivos para cerrar la jornada.

Milei ya imagina media sanción a la Reforma Laboral y busca blindarla por potenciales judicializaciones

El Gobierno ya imagina una media sanción a la Reforma Laboral en la antesala de la sesión de este viernes 27 de febrero en el Senado y trabaja para reglamentarla, teniendo en cuenta que da por hecho que la norma será objeto de presentaciones judiciales apenas comience a regir. Desde Casa Rosada, señalan que la intención es que el decreto reglamentario se publique en el Boletín Oficial durante la primera semana de marzo con precisiones que acoten los márgenes de interpretación y la litigiosidad.

En este marco, TN adelantó que el documento está bajo análisis de equipos técnicos y legales con la premisa de blindar la puesta en marcha ante amparos y cuestionamientos por inconstitucionalidad. En Nación reiteran que la judicialización es un escenario inevitable y sostienen que la reglamentación debe ordenar la aplicación concreta de los artículos más sensibles, en especial los referidos a transición, vigencia y alcance.

El presidente firmará el envío de los proyectos de ley al Congreso en el periodo de sesiones extraordinarias. Foto: Twitter Oficina del Presidente

En paralelo, la estrategia del Gobierno se apoya en la reconfiguración del esquema judicial laboral que quedó incorporada al debate de la Reforma. “Por eso disolvimos el fuero”, dijeron a TN desde el oficialismo en alusión al traspaso de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires y a la disolución gradual del fuero nacional una vez que se formalice el acuerdo.