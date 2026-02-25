Discurso de Milei en la apertura de sesiones ordinarias

El presidente Javier Milei dará apertura a las sesiones ordinarias del Congreso el domingo 1° de marzo a las 21 horas. El Decreto 107/2026 fija el horario del acto institucional de apertura del período parlamentario del 2026 y se espera un mensaje político contundente.

El artículo 75, inc.8, de la Constitución Nacional, sentencia: “El presidente hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas Cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes”.

Qué dirá Milei en su discurso

El oficialismo anticipa un balance de gestión y una señal sobre la segunda etapa de su Gobierno. Una fuente oficial anticipó: “El Presidente va a mencionar y enumerar todos los proyectos estratégicos para este 2026”.

El presidente llega reforzado en sus convicciones y plan de gobierno, ya que estaría por cumplir con sus tres objetivos de sesiones extraordinarias: la sanción del Presupuesto, la Reforma Laboral y el Nuevo Régimen Penal Juvenil. Para estos dos últimos espera que en esta última semana de febrero logren la media sanción restante en sus respectivas cámaras.

Se espera un Milei victorioso y alevosamente orgulloso sobre los logros de su gestión en los últimos meses, con reflexión respecto a la baja del gasto público y anticipando un futuro en la misma línea. Además, hablaría de su “segunda etapa de gestión” y qué incluirá en ella.

Tiene un papel clave también haberse consagrado como la nueva hegemonía en el Poder Legislativo. Tiene 95 diputados y 21 senadores propios, sumados a los aliados que se mantienen y permiten llegar al quórum de las cuestiones más importantes a tratar allí. Son los bloques del PRO, sectores de la UCR y legisladores de Salta, Catamarca, Tucumán y Misiones.

Cómo sigue el plan del Gobierno

En cuanto a los futuros proyectos del oficialismo, son clave la reforma política, el nuevo Código Penal y la Ley de Financiamiento Universitario. También una serie de reformas importantes: Penal, Tributaria y de Seguridad Nacional.

Más adelante, se esperan posibles cambios en la Ley de Salud Mental y la Ley de Glaciares. Sin embargo, no asignarán las vacantes restantes en la Corte Suprema de Justicia ni con los pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos. El objetivo es evitar abrir un frente conflictivo en un Congreso que recién inicia su actividad anual.

¿Es necesario que hable el presidente para abrir las sesiones ordinarias?

Las Cámaras pueden reunirse por sí mismas en sesiones ordinarias luego de la reforma constitucional del 1994 por el artículo 63 de la CN. A pesar de que el artículo 75 diga que el presidente debe dar su discurso, este es un agregado que refuerza el concepto republicano de la división de poderes.

Dependiendo de la interpretación del texto de la norma suprema, la forma literal que no aceptaba la doctrina sostenía que es obligación el discurso presidencial. Pero la revisión del texto en 1994 permite el derecho inalienable de la convocatoria propia de ambas cámaras. El artículo 63 afirma: “Ambas Cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones”.