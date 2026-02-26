Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia. Foto: NA (Mariano Sánchez)

La continuidad de Mariano Cúneo Libarona al frente del Ministerio de Justicia entró en zona de definición y en el Gobierno ya se activó el operativo para su sucesión. Aunque no hubo confirmación formal, en los pasillos de Casa Rosada admiten que la salida es una posibilidad concreta y que el presidente Javier Milei analiza nombres para ocupar un cargo clave en el diseño institucional de su gestión próximamente.

Mientras se define el futuro del actual ministro, comenzó la danza de nombres para reemplazarlo. Esta situación se dio en medio de movimientos internos dentro del Gabinete y de la necesidad del oficialismo de fortalecer el frente judicial en un año atravesado por reformas y disputas políticas.

En este contexto, el Ministerio de Justicia aparece como una pieza estratégica para la relación con el Poder Judicial, la agenda de cambios normativos y el vínculo con el Congreso. Cabe recordar que Mariano Cúneo Libarona había anticipado su abandono al cargo de posterior a las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025. De hecho, le presentó la renuncia a Milei, pero el jefe de Estado le pidió que continúe al frente.

Mariano Cúneo Libarona. Fuente: NA

Cúneo Libarona, un pie afuera del Ministerio de Justicia: qué nombres aparecen para reemplazarlo

El viceministro de Justicia Sebastián Amerio fue el primero en aparecer entre la danza de nombres. Sin embargo, fue completamente descartado ya que rechazó la propuesta del Ejecutivo. “Rechazó ese lugar antes de ser gobierno y durante. Él explicó sus razones. Y fueron comprendidas”. dijeron a El Destape desde su entorno.

Amerio no fue el único en danza: la jueza Sandra Arroyo Salgado, expareja del fiscal Nisman y titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 de San Isidro, apareció en el radar del Gobierno. “Nos llevamos muy bien con ella”, dijeron desde Casa Rosada. Incluso su nombre no solo suena para el área de Justicia, sino también para una eventual vacante en la Corte Suprema o para la Procuración General,

Arroyo Salgado (NA)

El fiscal Diego Luciani, quien llevó adelante la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, también figuró entre los nuevos nombres. “Sería raro y, además, no creemos que acepte Diego”, aclaró el Ejecutivo.

En paralelo, el abogado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza, está en la carpeta de Milei. Su eventual desembarco sería interpretado como un avance directo del entorno de Karina Milei sobre el Ministerio. Algunos dentro del oficialismo ya lo descartan por ese motivo.

Por su parte, Juan Bautista Mahiques, hijo del juez de Casación Carlos Alberto Mahiques y actual fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, también fue incluido para reemplazar a Cúneo Libarona y circula la hipótesis de un acuerdo en la Ciudad entre el sector que responde a Karina Milei y el espacio vinculado a Daniel Angelici para impulsarlo. El trasfondo es la disputa porteña, donde La Libertad Avanza proyecta competir por la Jefatura de Gobierno en 2027 con Manuel Adorni como posible candidato.

Fiscal Diego Luciani, NA

La decisión final quedará en manos de Javier Milei, que viene realizando ajustes en distintas áreas del Gabinete para consolidar su programa de gestión. En los pasillos de Casa Rosada reconocen que el recambio en Justicia podría formar parte de una etapa de reconfiguración más amplia con el objetivo de acelerar reformas y ordenar la estrategia política en Tribunales, más teniendo en cuenta en el escenario de posibles judicializaciones que espera el Gobierno.