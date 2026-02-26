Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

El gobierno del presidente Javier Milei decidió adelantar el tratamiento legislativo del Acuerdo Unión Europea–Mercosur, con el objetivo explícito de que la Argentina se convierta en el primer país del bloque en otorgar la aprobación parlamentaria necesaria. La decisión surgió en un contexto de negociaciones aceleradas dentro del Congreso, especialmente en la Cámara Alta, donde el oficialismo reorganizó la agenda prevista para el cierre de las sesiones extraordinarias.

El cambio en el cronograma modificó el orden previamente acordado por los senadores, que planeaban abordar la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad el viernes. Sin embargo, el Poder Ejecutivo instruyó priorizar el convenio birregional este jueves, en una jugada que busca enviar un mensaje político tanto hacia los socios del Mercosur como hacia los mercados internacionales. Según estimaciones oficiales, Uruguay avanza con rapidez en su propio proceso de ratificación, y el gobierno argentino espera anticiparse para marcar liderazgo dentro del bloque.

La voluntad del Ejecutivo de acelerar el trámite legislativo se fundamenta en una lectura estratégica: la aprobación temprana permitiría a la Argentina posicionarse como un actor central en la apertura económica proyectada y en la reconfiguración de su inserción internacional. En el oficialismo destacan que, en caso de aprobarse primero, el país accedería antes a beneficios comerciales concretos, como el uso anticipado de cuotas de exportación frente a socios como Brasil.

Se definieron las nuevas autoridades. Foto: Captura de pantalla Senado

¿Qué se tratará en el Senado?

En paralelo a la discusión del acuerdo birregional, la sesión del jueves incluirá otros temas relevantes para la agenda legislativa. Entre ellos, la propuesta de modificar la Ley de Glaciares, impulsada especialmente por provincias con actividad minera. El proyecto plantea redefinir zonas periglaciales, habilitar nuevas actividades productivas y reforzar el rol de las autoridades provinciales en la gestión de recursos naturales. La iniciativa ya cuenta con dictamen, pero su tratamiento había quedado relegado en debates previos.

También está contemplada la votación del pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica. Aunque el Ejecutivo lo designó en comisión mediante decreto, la Comisión de Acuerdos ya realizó la audiencia pública correspondiente, por lo que la definición del Senado es el paso pendiente para formalizar la designación.

El reordenamiento legislativo deja para el viernes la discusión de dos proyectos sensibles: la reforma laboral —que volvió del tratamiento en Diputados con modificaciones— y el Régimen Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Ambos temas habían generado debates intensos en semanas previas y representan pilares del paquete de reformas promovido por la administración Milei. Con el respaldo de bloques dialoguistas como PRO, UCR y fuerzas provinciales, el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para culminar la semana con avances legislativos significativos.

La apuesta del Gobierno por aprobar el acuerdo UE–Mercosur antes que cualquier otro país del bloque constituye un gesto político de alto impacto. Para Milei, se trata no solo de impulsar la apertura comercial, sino también de consolidar un liderazgo regional que refuerce la imagen de la Argentina como un país dispuesto a integrarse en mayores cadenas globales de valor. La sesión del jueves, por su peso simbólico y económico, será clave para definir si esta estrategia logra su primer gran objetivo.