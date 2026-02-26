Patricia Bullrich, senadora. Foto: NA

Patricia Bullrich brindó su discurso en el Senado, en la previa de la votación del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que finalmente resultó positivo. La exministra de Seguridad remarcó que Argentina será “el primer país del Mercosur” en aprobarlo.

Bullrich destacó la aprobación del acuerdo UE-Mercosur

“El comercio es la manera más importante en la que crecen los pueblos y consolidan lo que dice nuestra constitución: el bienestar general. Lo que nosotros estamos planteando es recuperar un lugar trascendente de Argentina en el mundo, un país que vuelve a ser mirado, tenido en cuenta”, indicó en el Congreso.

Además, Bullrich mencionó que “vamos a construir un capitalismo que genere estabilidad, que le dé riqueza a sus habitantes. Volver a ser mirados implica entrar a una comunidad internacional que nos relegaba, porque la Argentina estaba en la insignificancia. Este debate no nos plantea solo un tratado, sino también un cambio más profundo, un rumbo, una dirección. Este tratado nos plantea que la apertura de nuestro país al mundo es una etapa que se había cerrado y se vuelve a abrir”.

En esa misma línea, la senadora destacó: “Significa sentados de igual a igual con las economías del mundo. Reinvindicamos la capacidad de la Argentina de poder tener acuerdos que le impliquen otros amigos comerciales, que nos abran mercados como es el tratado que estamos firmando con Estados Unidos”.

Patricia Bullrich y Luis Juez. Foto: NA

“Nuestro Gobierno volvió a ponerlo a la luz para hoy poder estar discutiéndolo. Lamentablemente se frenó porque este país se fue para otro lado, porque fuimos aliados de Cuba, Rusia y Venezuela. Somos un Gobierno que dejó de ir en contra del mundo”, lamentó, sobre las gestiones anteriores a la llegada de La Libertad Avanza al poder.

El comunicado del Gobierno tras la aprobación del acuerdo UE-Mercosur

Por su parte, el Gobierno también reaccionó a la aprobación del acuerdo, con la mención de que “Argentina fortalece su integración al mundo”.

“Marca un hito en la política de inserción internacional de la Argentina”, mencionaron en un comunicado difundido a través de las redes sociales.