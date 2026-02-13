Cárcel de Devoto

Tras la media sanción de la Cámara de Diputados al proyecto del Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, el eje de la discusión también se trasladó a la comparación internacional, es decir, cuál es el piso de responsabilidad penal juvenil en otros países y qué tipo de sanciones se aplican. El mapa global muestra modelos muy distintos, con límites que en algunos casos son más bajos que Argentina y en otros levemente más altos.

En Argentina, el régimen vigente fija la imputabilidad en los 16 años, pero el proyecto en discusión busca llevarla a los 14 con un esquema diferenciado de penas y medidas socioeducativas. Ese umbral ubicaría al país en una franja intermedia, si se lo contrasta con las legislaciones de la región y de Europa.

El recinto le dio media sanción al acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea y a la baja de edad de imputabilidad. Foto: Prensa Diputados

Régimen Penal Juvenil: cómo funciona en países de América Latina

En Sudamérica hay criterios diversos. Brasil establece la responsabilidad penal recién a los 18 años, aunque contempla medidas socioeducativas para menores que cometen delitos. En Uruguay y Chile, en cambio, el sistema comienza a partir de los 14, con regímenes específicos y sanciones que no son equivalentes a las de los adultos.

Otros países de la región, como Colombia, también fijan el inicio de la responsabilidad penal juvenil en los 14 años, con un enfoque que combina medidas de encierro en institutos especializados y programas de reinserción.

Edad de imputabilidad en Europa

En el continente europeo aparecen algunos de los límites más bajos. En Inglaterra y Gales, la edad mínima es de 10 años, mientras que en Escocia es de 12. Sin embargo, esos sistemas cuentan con estructuras judiciales y de protección específicas para menores con fuerte presencia de medidas alternativas al encarcelamiento.

En España y Alemania, el umbral se ubica en los 14 años, similar al que propone el proyecto argentino. El proceso penal juvenil se rige por normas propias que priorizan la educación y la reinserción por sobre el castigo.

Italia mantiene ese mismo límite, aunque con sanciones graduales y penas de encierro que solo se aplican en delitos de gravedad y por plazos menores que los del régimen de adultos.

Ley Penal Juvenil Foto: Unsplash

Cómo es el Régimen Penal Juvenil de Estados Unidos

En Estados Unidos no existe una edad única a nivel federal: cada estado fija su propio esquema. En muchos casos la responsabilidad penal comienza entre los 10 y los 12 años, pero con la posibilidad de que los menores sean juzgados como adultos en delitos graves, un punto que suele generar controversia.

Dónde quedaría Argentina si se aprueba la ley de baja de edad de imputabilidad

La Cámara de Diputados le dio media sanción y ahora el proyecto se trasladará al Senado. Si se aprueba la baja a 14 años, el país dejaría de estar entre los sistemas con el piso más alto de la región y pasaría a alinearse con modelos como los de Chile, Uruguay, Colombia, España o Alemania.

De todos modos, la comparación no se agota en la edad: en los países donde el régimen funciona desde etapas más tempranas existen estructuras específicas, instituciones separadas del sistema penitenciario común y dispositivos de seguimiento que apuntan a la reintegración social del menor y ese es uno de los puntos centrales que atraviesan el debate legislativo en Argentina.