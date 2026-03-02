Reunión de La Libertad Avanza Foto: Presidencia

Luego del cierre de las sesiones extraordinarias, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei encabezará una reunión este lunes con las autoridades del partido que preside en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires a las 17 horas. Su eje central es la coordinación política de cara a las sesiones ordinarias del Congreso recién comenzadas.

El presidente brindó un discurso de más de una hora y media de duración. Foto: REUTERS

Desde Casa Rosada anticipan que el Ejecutivo trabaja en un paquete de aproximadamente 90 proyectos de ley. Manuel Adorni y Javier Milei confirmaron que el oficialismo enviará al Congreso al menos 10 leyes por sector.

Qué puntos tocarán en la reunión

Karina Milei planteará una hoja de ruta común ante el nuevo escenario parlamentario favorable. Además, buscará tratar la expansión partidaria en el interior del país, profundizando las campañas de afiliación y consolidando la presencia territorial en distritos aliados. También se va a presentar la escuela de dirigentes, para desarrollarla en cada provincia.

Otros asistentes al evento importantes serán Martín Menem, vice de La Libertad Avanza a nivel nacional y titular de la Cámara de Diputados; “Lule” Menem, Pilar Ramírez, Sebastián Pareja y Romina Diez.

Qué hará el Presidente

Javier Milei retomará su “gira de agradecimiento” por distintas provincias luego de la cena prevista en la Quinta de Olivos tras su exposición ante la Asamblea Legislativa; a la que asistieron legisladores, funcionarios y dirigentes del oficialismo y aliados.

Javier Milei en Mar del Plata. Foto: NA

Qué proyectos buscará aprobar el Gobierno este 2026

A partir de marzo, el Gobierno enviará múltiples proyectos de ley entre los que se incluyen el nuevo Código Penal, la Ley de Libertad Educativa y una reforma política para eliminar las PASO y aumentar los controles de financiamiento de los partidos.

En este sentido, el Ejecutivo quiere la media sanción restante a la Ley de Glaciares en sesiones ordinarias y cambios en el sistema tributario.

Con el aval del oficialismo, asoma además el proyecto acordado en el Pacto de Mayo, que impulsa un acuerdo federal orientado a garantizar el equilibrio de las cuentas públicas y la solidez del sistema monetario.

Entre las propuestas incluidas en el acta que Javier Milei suscribió junto a mandatarios provinciales de perfil dialoguista, también se destaca la denominada Ley de Libertad Educativa.

Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS

Las vacantes en la Justicia quedan relegadas a un segundo plano pero no dejan de ser un objetivo presidencial, así como pronunció el presidente en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso.