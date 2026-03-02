Karina Milei reúne a la cúpula de La Libertad Avanza para coordinar la agenda legislativa y fortalecer la estructura partidaria en todo el país
El oficialismo acelera su reorganización interna mientras se abre una nueva etapa legislativa. La secretaria general busca alinear a la dirigencia nacional ante un Congreso que será clave para las reformas que impulsa el Gobierno. En paralelo, la estrategia territorial toma impulso y el Presidente retoma su agenda federal para sostener el respaldo político en las provincias.
Luego del cierre de las sesiones extraordinarias, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei encabezará una reunión este lunes con las autoridades del partido que preside en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires a las 17 horas. Su eje central es la coordinación política de cara a las sesiones ordinarias del Congreso recién comenzadas.
Desde Casa Rosada anticipan que el Ejecutivo trabaja en un paquete de aproximadamente 90 proyectos de ley. Manuel Adorni y Javier Milei confirmaron que el oficialismo enviará al Congreso al menos 10 leyes por sector.
Qué puntos tocarán en la reunión
Karina Milei planteará una hoja de ruta común ante el nuevo escenario parlamentario favorable. Además, buscará tratar la expansión partidaria en el interior del país, profundizando las campañas de afiliación y consolidando la presencia territorial en distritos aliados. También se va a presentar la escuela de dirigentes, para desarrollarla en cada provincia.
Otros asistentes al evento importantes serán Martín Menem, vice de La Libertad Avanza a nivel nacional y titular de la Cámara de Diputados; “Lule” Menem, Pilar Ramírez, Sebastián Pareja y Romina Diez.
Qué hará el Presidente
Javier Milei retomará su “gira de agradecimiento” por distintas provincias luego de la cena prevista en la Quinta de Olivos tras su exposición ante la Asamblea Legislativa; a la que asistieron legisladores, funcionarios y dirigentes del oficialismo y aliados.
Qué proyectos buscará aprobar el Gobierno este 2026
A partir de marzo, el Gobierno enviará múltiples proyectos de ley entre los que se incluyen el nuevo Código Penal, la Ley de Libertad Educativa y una reforma política para eliminar las PASO y aumentar los controles de financiamiento de los partidos.
En este sentido, el Ejecutivo quiere la media sanción restante a la Ley de Glaciares en sesiones ordinarias y cambios en el sistema tributario.
Con el aval del oficialismo, asoma además el proyecto acordado en el Pacto de Mayo, que impulsa un acuerdo federal orientado a garantizar el equilibrio de las cuentas públicas y la solidez del sistema monetario.
Entre las propuestas incluidas en el acta que Javier Milei suscribió junto a mandatarios provinciales de perfil dialoguista, también se destaca la denominada Ley de Libertad Educativa.
Las vacantes en la Justicia quedan relegadas a un segundo plano pero no dejan de ser un objetivo presidencial, así como pronunció el presidente en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso.