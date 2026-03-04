Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia de la Nación. Foto: NA

El presidente Javier Milei anunció este miércoles que el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, será el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. La decisión fue comunicada por el mandatario a través de su cuenta oficial en la red social X, y pone fin a una etapa marcada por versiones y tensiones en torno a la conducción de la cartera.

Según trascendió, Milei recibió esta mañana a Cúneo Libarona con el objetivo de resolver la situación luego de varios intentos del abogado por renunciar al cargo. Esa secuencia, que había generado incertidumbre sobre el futuro del Ministerio de Justicia, finalmente decantó en el nombramiento de Mahiques, quien hasta ahora se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad.

El Ministerio de Justicia tiene una nueva definición tras una etapa de incertidumbre

La reunión entre el Presidente y el ahora exministro fue determinante para cerrar la transición. Los reiterados intentos de Cúneo Libarona por dejar el puesto habían abierto una suerte de “novela” política en torno a la continuidad al frente de la cartera. Con la designación de Mahiques, el Gobierno busca dar por superado ese capítulo y encarar una nueva etapa en el área de Justicia.

Juan Bautista Mahiques. Foto: NA.

El anuncio oficial, difundido por el propio Milei en redes sociales, marcó el tono institucional de la decisión y confirmó el respaldo presidencial al nuevo funcionario.

El mensaje de Mahiques y el eje en el Estado de Derecho

Tras conocerse su designación, Juan Bautista Mahiques utilizó su cuenta de X para agradecer al Presidente “por la confianza para asumir” el cargo. En su mensaje, subrayó: “Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”.

El flamante ministro también planteó cuáles serán los ejes de su gestión. “Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, escribió el funcionario judicial.

Con estas definiciones, Mahiques dejó planteada una hoja de ruta centrada en el fortalecimiento institucional y la previsibilidad jurídica como pilares para su paso por el Ministerio de Justicia.