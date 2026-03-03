Tras el apoyo en el Congreso, Javier Milei profundiza su alianza con los gobernadores:

Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS

Javier Milei planea dos gestos con los gobernadores que le brindaron un respaldo total a su agenda legislativa durante las sesiones extraordinarias: por un lado se mostrará con varios de ellos en el “Argentina Week”, el “road show” de inversiones que se realizará en Manhattan entre el 9 y el 12 de marzo. En tanto, el 19 del mismo mes será el invitado de honor del Foro Económico del NOA 2026 en Tucumán.

El presidente no hará acto de presencia en la provincia que gestiona Osvaldo Jaldo, sino que también será el orador principal de un evento que se autocalifica como la actividad socioeconómica empresarial “más importante del norte argentino”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad.

“Tiene como objetivo generar un espacio de discusión en torno a las políticas públicas necesarias para la recuperación política y social del Noroeste argentino”, se puede leer en la página web del Foro, que tendrá lugar en el Hilton Garden Inn de la provincia.

Javier Milei vuelve a viajar. Foto: TV Pública

Crece el apoyo de los gobernadores a Milei

La alianza entre Milei y los mandatarios provinciales se gestó después de las sucesivas derrotas en el Congreso y, fundamentalmente, tras las elecciones legislativas nacionales de 2025 que mostraron a La Libertad Avanza (LLA) en primer lugar en varios distritos de relevancia.

Ante el mapa violeta, muchos de los mandatarios, del norte fundamentalmente, como Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalaqcua (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) cambiaron su volumen de diálogo con la Casa Rosada y las negociaciones se volvieron fluidas, con posibilidades de intercambio.

En los pasillos de Balcarce 50 señalan que hay negociaciones abiertas, con idas y vueltas, en la que las partes dan y ceden, no solamente fondos.

En muchas ocasiones -precisan-, son gestiones de créditos, habilitaciones de trámites, obra pública o alguna gestión en particular con deudas de cajas previsionales que disponen las arcas provinciales.