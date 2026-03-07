Reunión de Javier Milei con gobernadores. Foto: Presidencia

Una delegación compuesta por diez gobernadores argentinos viajará a Estados Unidos para participar de la denominada “Argentina Week”, un evento estratégico diseñado para promover oportunidades de negocios en el país. Más allá del objetivo comercial, la misión cobra una relevancia política particular: el viaje refleja una etapa de mayor acercamiento y pragmatismo en la relación entre un grupo significativo de mandatarios provinciales y el presidente Javier Milei.

El eje central de la estadía es la búsqueda activa de inversiones extranjeras directas. La comitiva buscará presentar las ventajas competitivas de sus distritos enfocándose en sectores clave como la energía, el agro, la tecnología y la minería.

En un contexto donde las provincias necesitan dinamizar sus economías locales, la presencia en Estados Unidos es vista como una ventana necesaria para establecer vínculos con cámaras empresariales, inversores institucionales y potenciales socios comerciales. Para los gobernadores, el éxito de la misión no solo depende de las reuniones técnicas, sino también de transmitir una imagen de estabilidad y apertura, factores que son analizados con detenimiento por el mercado internacional.

Reunión de Javier Milei con gobernadores. Foto: Presidencia

El viaje no es solo una actividad económica, sino que es interpretado como un termómetro de la política interna. La composición de la comitiva, que integra a dirigentes de diversos espacios políticos, expuso un cambio de estrategia frente a la Casa Rosada tras meses de tensiones y tironeos por el presupuesto y la coparticipación.

El Gobierno ve con buenos ojos esta participación, ya que refuerza la narrativa de que existe un “federalismo de cooperación” en la búsqueda de inversiones. Para los mandatarios, participar de este viaje bajo el paraguas del Gobierno nacional es una forma de fortalecer su propia gestión frente a sus electorados demostrando capacidad de gestión y acceso a las máximas esferas de decisión política y económica.

Quiénes son los gobernadores que viajarán a Estados Unidos con Milei