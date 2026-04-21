Javier Milei termina su gira por Israel horas antes del fin de la tregua en Medio Oriente:

Javier Milei junto a Benjamín Netanyahu en su gira por Israel. Foto: prensa

El presidente Javier Milei participará este martes en la ceremonia por el Día de la Independencia de Israel, un evento en el que será el primer mandatario extranjero en encender una antorcha, todo un gesto simbólico para con él. De esta manera, Milei concluirá su gira por Medio Oriente, coincidiendo también con la finalización de la tregua entre Estados Unidos e Irán.

Javier Milei en Israel. Foto: prensa.

Cabe recordar que durante esta gira, Milei reafirmó su posicionamiento en favor del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el acercamiento de la Argentina para con Israel, con una serie de acuerdos de cooperación bilateral.

Símbolos de apoyo compartido

Que Milei forme parte de la ceremonia por el 78° aniversario de la independencia israelí es un aspecto importante, pero que además participe del acto de encendido de antorchas en el Monte Herzi y que sea el primer líder extranjero en llevar una de ellas, es aún mucho más destacado. En mandatario argentino ratificó su pleno apoyo a Israel e incluso prometió trasladar la Embajada de la Argentina a Jerusalén.

Otra de las cuestiones que negoció el presidente fue la confirmación de la ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, la cual estará operativa a partir de noviembre próximo.

Junto con acuerdos firmados de cooperación entre ambas naciones, el lunes el presidente israelí, Isaac Herzog, le entregó a Milei la Medalla Presidencial del Honor: “Tu mensaje traspasó fronteras y resonó a través de las generaciones: un mensaje de moralidad, de humanidad, de alinear la brújula moral de cada uno, de reconocer la profundidad del dolor y de ofrecer consuelo”, fueron las palabras que eligió Herzog al momento de entregarle la condecoración a Milei.

El presidente Javier Milei se reunió con su par, Isaac Herzog. Foto: Prensa.

Durante este martes y previo a la ceremonia por el Día de la Independencia israelí, Milei hará una nueva visita al Muro de los Lamentos y a la Iglesia del Santo Sepulcro.