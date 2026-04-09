La CGT anunció una movilización para el 30 de abril Foto: NA

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció este jueves una movilización a Plaza de Mayo para el próximo 30 de abril, en la víspera del Día del Trabajador. La convocatoria será a las 15 horas y estará centrada en la caída del poder adquisitivo, la pérdida salarial y el aumento del endeudamiento familiar.

La decisión se tomó tras una reunión del Consejo Directivo Nacional de la central sindical. Luego del encuentro, el triunvirato que conduce la CGT brindó una conferencia de prensa para explicar los motivos de la medida.

El vocero principal fue Jorge Sola, dirigente del sindicato de Seguros, acompañado por Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). Allí advirtió que la situación económica impacta de lleno en trabajadores formales, informales y monotributistas.

La CGT anunció una movilización para el 30 de abril Foto: NA

Según planteó, distintas actividades registran una pérdida sostenida del salario real, con hogares cada vez más endeudados y un escenario de destrucción de empleo y suba del desempleo. “Ese deterioro se expresa en todos los sectores”, sostuvo el dirigente.

El homenaje al papa Francisco y el mensaje sindical

En ese marco, la CGT confirmó que la movilización incluirá una celebración religiosa en homenaje al papa Francisco, en reconocimiento a su trayectoria vinculada a la defensa del trabajo, la solidaridad y el rol de las organizaciones gremiales.

Durante la conferencia, Sola apuntó contra la política económica del Gobierno y afirmó que el ajuste se siente no solo en los salarios, sino también en áreas sensibles como jubilaciones, discapacidad y educación, lo que, según el dirigente sindical, alimenta un creciente malestar social.

Uno de los ejes del reclamo sindical será la discusión salarial. Desde la central remarcaron la necesidad de garantizar paritarias libres, sin topes impuestos desde el Ejecutivo, para que los acuerdos puedan acompañar la evolución real de la inflación.

Reforma laboral y salarios bajos

La CGT anunció una movilización para el 30 de abril Foto: NA

En la misma línea, cuestionaron que el Gobierno mantenga un control sobre los salarios mientras no logra estabilizar los precios, lo que termina licuando los ingresos de los trabajadores mes a mes.

Finalmente, los dirigentes se refirieron a la reforma laboral y a la judicialización de varios de sus artículos. Consideraron que algunos cambios aprobados en el Congreso vulneran principios básicos del derecho del trabajo, como la protección del trabajador y la prohibición de retroceder en derechos adquiridos.