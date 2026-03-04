El teniente general se convirtió en el nuevo ministro de Defensa en lugar de Luis Petri. Foto: Página oficial del Gobierno

En un escenario internacional marcado por la escalada en Medio Oriente y la ofensiva coordinada entre Estados Unidos e Israel frente a Irán, Carlos Presti comenzó con una agenda de alto impacto y se encuentra en Washington para mantener una reunión bilateral con su par estadounidense, Pete Hegseth, secretario de Guerra. El ministró de Defensa viajó en el marco de una cumbre de seguridad hemisférica convocada por la administración de Donald Trump.

El objetivo del viaje será la firma de un acuerdo de entendimiento orientado a la coordinación y respuesta conjunta ante posibles amenazas regionales. Según trascendió, el encuentro reunirá a delegaciones de unos quince países del continente con el foco puesto en la evolución de los desafíos de seguridad hemisférica y el establecimiento de mecanismos de cooperación técnica y operativa.

El uniformado es el nuevo ministro de Defensa de la Nación. Foto: Prensa Gobierno

Auditoría interna y capacidades operativas

Mientras la agenda diplomática se despliega en suelo norteamericano, el Ministerio de Defensa activó en Buenos Aires un movimiento interno significativo. En los últimos días, la cartera solicitó un relevamiento exhaustivo a las tres fuerzas -Ejército, Armada y Fuerza Aérea- con el objetivo de obtener un diagnóstico detallado sobre su estado actual.

El pedido incluye un informe detallado sobre el equipamiento disponible, la logística y el nivel operativo real de cada una de ellas, una información que se considera clave para cualquier avance en la cooperación internacional. Este doble frente de acción responde a la hoja de ruta que Milei marcó para su política exterior: un alineamiento estratégico con la Casa Blanca que prioriza la integración en materia de defensa.

El foco en las amenazas transnacionales

La cumbre no solo abordará el complejo tablero geopolítico de Medio Oriente, sino que se enfocará en las amenazas transnacionales que atraviesan las fronteras continentales. El narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico ilegal de armas, la trata de personas y los delitos cibernéticos figuran en el centro del debate.

El cierre del encuentro está previsto con la firma de una declaración conjunta que sintetizará los compromisos alcanzados entre los países asistentes. Para el Gobierno, esta participación es una pieza más en un engranaje de contactos militares y económicos que cobró mayor intensidad en los últimos meses.

Luis Petri junto a Pete Hegseth, jefe del Pentágono. Foto: Prensa EEUU

La actividad de Presti se suma a la reciente reunión en Olivos entre el presidente y el embajador estadounidense Peter Lamelas, alimentando las expectativas en Casa Rosada sobre una posible visita del secretario de Estado, Marco Rubio. De concretarse, se consolidaría una etapa de coordinación política profunda entre ambas naciones en un momento donde la seguridad global demanda definiciones rápidas y precisas.