Javier Milei en La Derecha Fest. Foto: La Libertad Avanza

Tras la tensa apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, Javier Milei profundizó su postura frente al escenario político actual. En el marco de un adelanto de la nota que se emitirá el próximo domingo 8 de marzo con Luis Majul en LN+, el presidente fue consultado sobre sus últimos cruces con la oposición: “No me van a llevar puesto como a Macri“, lanzó.

La declaración que ventiló Majul se dio en un contexto de alta fricción en el Congreso luego de que el presidente haya protagonizado enfrentamientos verbales con la oposición durante su discurso en el recinto. En aquella ocasión, Milei utilizó términos contundentes para referirse a sus adversarios políticos incluyendo acusaciones directas por causas judiciales bajo la premisa de no ceder ante las críticas y desafíos que enfrenta su gestión.

Video: LN+

Durante la entrevista, el jefe de Estado también se refirió a las versiones sobre un distanciamiento con la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Ante los rumores de posibles renuncias, Milei descartó cualquier intención de desplazarla: “Es mentira, no quiero la renuncia de Villarruel”, le dijo a Majul.

Por otro lado, extendió sus críticas al ámbito empresarial y dirigencial al hacer referencia al conflicto que atraviesan empresas como Fate y Aluar. “Madanes Quintanilla es un empresario prebendario y extorsionador”, lanzó.

Finalmente, Milei abordó su propio futuro dentro de su gobierno. Si bien dejó abierta la posibilidad de competir por una reelección en las próximas elecciones de 2027, aclaró que sus intenciones de permanencia en la función pública tienen un límite temporal definido: “Después del año 2031 no me ven más el pelo”.