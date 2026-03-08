Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: X @DiputadosAR

Tras un verano de intensa actividad parlamentaria, el ritmo legislativo en el Congreso se desaceleró de forma abrupta. Aunque el oficialismo venía de encadenar importantes triunfos, como la aprobación de la reforma laboral y la rápida ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, ahora no hay sesiones previstas hasta abril y la agenda aparece prácticamente vacía.

Por el momento, el único tema que asoma con posibilidades concretas de llegar al recinto de la Cámara de Diputados es la modificación de la Ley de Glaciares. Empero, su tratamiento también se postergará: el oficialismo aceptó convocar audiencias públicas para incorporar opiniones de organizaciones y especialistas.

Formalmente, esas instancias de debate tendrán lugar entre el 25 y el 26 de marzo, por lo que recién después podría llegar a firmarse el dictamen de comisión, lo que llevaría a una eventual sesión para la segunda semana de abril, debido a que los días previos se superponen con el feriado del 2 de abril y la Semana Santa.

Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS

En Diputados, el oficialismo optó por un obrar más cauteloso que en el Senado. Uno de los temores que circunda por estas horas es la posibilidad de que la norma pueda ser judicializada si es que no se cumplen los mecanismos de participación previstos en el Acuerdo de Escazú, firmado por la Argentina en 2020. Asimismo, algunos legisladores de La Libertad Avanza no descartan introducir ajustes en el texto a fin de evitar ambigüedades que puedan ocasionar conflictos legales a futuro y también para darles señales de previsibilidad a los inversores.

Pausa legislativa: ¿qué se viene para el Congreso?

Esta pausa legislativa contrasta con el discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso emitido por el propio presidente Javier Milei. Allí, el mandatario libertario anunció el envío de “90 paquetes de reformas estructurales” con el fin de rediseñar la arquitectura institucional de la Argentina.

Pero lo cierto es que, hasta el momento, ninguno de esos proyectos ingresó de manera formal al Congreso.

Entre las reformas mencionadas por el Presidente figuran cambios en el Código Civil y Comercial, el Código Procesal Civil y Comercial, la legislación sobre defensa del consumidor y competencia, el régimen tributario y el Código Aduanero. También anticipó modificaciones en el sistema electoral y en el financiamiento de los partidos políticos.

Apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Foto: Captura de pantalla.

Dentro del oficialismo se especula con que la reforma política será uno de los primeros proyectos en llegar al Parlamento. El eje central sería la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), junto con cambios en el financiamiento de los partidos y la eventual adopción de circunscripciones uninominales.

Mientras tanto, en la Casa Rosada explican la demora por la reconfiguración del gabinete. Esta semana dejó el Ministerio de Justicia Mariano Cúneo Libarona y fue reemplazado por Juan Bautista Mahiques, en una reorganización impulsada por el entorno presidencial que podría incluir nuevos movimientos en los próximos días.