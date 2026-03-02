Apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso del período 2026. Foto: NA

Este domingo 1° de marzo, el Congreso nacional celebra una nueva apertura de sus sesiones ordinarias, la N° 144 de su historia, con la presencia del presidente Javier Milei en el recinto, legisladores oficialistas y también representantes de la oposición. Esta apertura representa el ejercicio del Parlamento argentino que sesionará hasta el 30 de noviembre del 2026.

Milei hizo su ingreso al Congreso escoltado por miembros del Regimiento de Granaderos a Caballo. Lo acompañó su secretaria general, Karina Milei, y fue recibido por las máximas autoridades legislativas: Victoria Villarruel, presidenta del Senado, y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados. Desde allí, recorrió los salones de la Cámara alta y los Pasos Perdidos, siempre bajo la cobertura de la Televisión Pública y la transmisión en cadena nacional, hasta llegar al recinto de la Cámara de Diputados alrededor de las 21.

El presidente brinda un discurso en la apertura del periodo ordinario del Congreso. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

¿Qué representan las sesiones ordinarias del Congreso?

En la Constitución nacional, en su artículo 99, queda establecido que “ambas Cámaras (de Diputados y Senadores) se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el 1° de marzo hasta el 30 de noviembre”, tal como queda establecida la fecha en el artículo 63. Esto se traduce en que las sesiones ordinarias del Congreso nacional son las que se desarrollan por diputados y senadores dentro del plazo comprendido por esas fechas.

Como de costumbre, esta apertura está signada por el discurso del presidente de la nación de turno, en este caso, Javier Milei. Se suele mencionar en dicho discurso un balance de la gestión hasta el momento, así como también la posibilidad de anuncios políticos, económicos y sociales para el período venidero.

A diferencia de las sesiones extrarodinarias, las cuales “pueden ser convocadas por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones”, las ordinarias tienen un principio y fin definidas (el período del 1° de marzo al del 30 de noviembre).

Las sesiones ordinarias del Congreso nacional se abren cada 1° de marzo. Foto: Flickr

Es importante destacar que la duración actual de las sesiones legislativas se estableció en 1994 tras la reforma de la Constitución. Antes de ese cambio, el período legislativo se extendía del 1° de mayo al 30 de septiembre de cada año.

Así, queda establecido que las sesiones ordinarias son el período oficial en el que el Congreso de la Nación se reúne a fin de ejercer sus funciones legislativas habituales, con su objetivo primordial focalizado en el debate, la modificación y la sanción de leyes.

Asimismo, sirven como el espacio donde el Poder Legislativo ejerce control sobre el Poder Ejecutivo. En lo que respecta a esta apertura en particular, el Gobierno proyecta profundizar su agenda de transformación, mediante medidas laborales, institucionales y políticas.

El inicio del período ordinario encuentra al Gobierno en un escenario atravesado por la búsqueda de estabilidad macroeconómica, conflictos con distintos sectores y un ambicioso paquete de iniciativas en el Congreso.