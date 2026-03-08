Pablo Quirno, canciller de la Nación. Foto: Noticias Argentinas

De los 416 ciudadanos argentinos en los Emiratos Árabes Unidos afectados por el conflicto en Medio Oriente, 248 ya salieron de ese país a raíz de las gestiones realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno, además de la Embajada y el consulado y se notificó que hay más vuelos programados “para los próximos días”.

“Seguimos trabajando con nuestros ciudadanos en los diferentes países para lograr su retorno al país de la manera más rápida y segura posible“, aseveró Quirno a través de su cuenta de X.

Días atrás, la aerolínea Emirates anunció que operará vuelos especiales entre este domingo 8 de marzo y el lunes 9 hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con escala en Río de Janeiro, como parte de un cronograma reducido destinado a facilitar el regreso de argentinos que quedaron varados en Dubái a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.

La decisión se adoptó después de que varios turistas argentinos alertaran sobre las dificultades para regresar al país debido a las restricciones en el tráfico aéreo en la región. A causa de la escalada militar, la mayoría de las aerolíneas suspendió sus operaciones y gran parte del espacio aéreo quedó prácticamente sin actividad.

La compañía explicó que la operación de estos vuelos fue posible gracias a una reapertura parcial del espacio aéreo regional, lo que permite retomar algunos trayectos comerciales con las condiciones de seguridad necesarias. En ese contexto, Emirates informó que avanza con un restablecimiento gradual de su programación, siempre sujeto a la disponibilidad del espacio aéreo y al cumplimiento de los protocolos operativos.

Desde la empresa remarcaron además que los pasajeros deben dirigirse al aeropuerto únicamente si cuentan con una reserva confirmada. También recomendaron consultar el sitio web oficial y sus redes sociales, donde se irán publicando las actualizaciones sobre los vuelos programados.

Vuelos que repatrían a ciudadanos argentinos. Foto: X/@CryptoNewsHntrs

Cierre casi total del espacio aéreo en Medio Oriente

El cierre casi total del espacio aéreo se produjo en medio de la escalada entre Irán y la alianza militar que lleva adelante los ataques en la región, lo que dejó a unos 1.500 ciudadanos de distintas nacionalidades varados solamente en el centro de conexiones aéreas de Dubái.

Ante este escenario, el gobierno argentino optó por desalentar los traslados terrestres improvisados hacia países vecinos como Omán o Arabia Saudita, debido a la falta de garantías de seguridad en las rutas fronterizas.

La prioridad de la Cancillería es que los argentinos que se encontraban en tránsito -muchos de ellos provenientes de Israel y Qatar- permanezcan en centros urbanos con infraestructura y servicios adecuados hasta que se normalice la frecuencia de los vuelos comerciales.

Mientras tanto, las embajadas argentinas mantienen gestiones con las aerolíneas para que, a medida que se habiliten vuelos y haya lugares disponibles, puedan embarcar ciudadanos argentinos bajo un esquema de prioridades que contempla, entre otros casos, a familias con menores de edad y personas con problemas de salud.