Israel amenaza con atacar al sucesor de Alí Jamenei. Foto: Reuters (Ronen Zvulun)

El Ejército de Israel se pronunció nuevamente este domingo a través de su cuenta de X en farsí para decir que atacará al sucesor del líder supremo de Irán, el fallecido Alí Jamenei, quien fue asesinado durante el primer día de los ataques estadounidenses e israelíes del sábado 28 de febrero, además de embestir contra todos aquellos que participen en su elección.

“Queremos decirles que la mano del país de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a toda persona que busque designar a un sucesor”, fue la advertencia del Ejército judío.

En ese mensaje, Israel asevera que “tras la neutralización del tirano Jamenei”, ahora “el régimen terrorista de Irán intenta reconstruirse para elegir a un nuevo líder”.

Ali Jamenei, líder supremo de Irán, asesinado en los ataques del 28 de febrero. Foto: Reuters/West Asia News Agency.

“La Asamblea de Expertos de Irán, que no se ha reunido en décadas, se congregará pronto en la ciudad de Qom”, sumó.

Asimismo, insistió en que serán objetivo de ataque “todos aquellos que pretendan participar en la reunión”.

Cabe recordar que Alí Jamenei era uno de los principales blancos de ataque del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

En ese sentido, tras confirmarse su muerte, asumieron el liderazgo de Irán su presidente, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista, el ayatolá Alireza Arafi. Y estas tres personas están a cargo del “período de transición”.

La sucesión de Alí Jamenei, consenso en quién será

Si bien aún se desconoce oficialmente el nombre del sucesor del fallecido líder supremo, dos miembros de la Asamblea de Expertos de Irán aseguraron este domingo que ya fue elegido, aunque su nombre no se conoce de manera pública ni oficial.

“La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado”, mencionó el ayatolá Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos.

El ayatolá Kamal Heydari aseguró por su parte que “se ha elegido a la mejor opción, aprobada por la mayoría de la Asamblea de Expertos, y el Gran Satán (Estados Unidos) también lo ha mencionado”.

EE.UU. e Israel bombardearon Irán y mataron a su líder supremo, Alí Jamenei. Foto: Reuters.

“Durante estos días, los expertos realizaron un gran esfuerzo para determinar al Líder y no fallaron. Se emitió la opinión de la mayoría de los expertos”, sentenció otro de los expertos, el ayatolá Mohamad Mahdi Mirbagheri.

Por estas horas, si bien habría un consenso por parte de los 88 clérigos que conforman el consejo electivo, el secreto del nombre se mantiene, aunque a viva voz se sabe que Mojtaba Jamenei, el hijo de Alí Jamenei, sería el elegido, persona que cuenta con el mayor apoyo entre los sectores más conservadores y la Guardia Revolucionaria de Irán.