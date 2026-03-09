Javier Milei en la Yeshiva University. Foto: REUTERS

En el marco de su gira internacional por Estados Unidos, Javier Milei brindó un discurso este lunes en el Auditorio Lamport de la Universidad Yeshiva, una institución privada judía de Nueva York. Allí, el presidente habló ante estudiantes y miembros de la comunidad y ratificó su posición: “Me siento el presidente más sionista del mundo”.

Durante su intervención, Milei volvió a manifestar su respaldo a Israel y a Estados Unidos en medio de la tensión creciente en Medio Oriente, marcada por los enfrentamientos con Irán.

La actividad tuvo lugar en el auditorio Lamport de la universidad, una de las instituciones académicas judías más importantes del mundo. Según indicó la agencia AJN, el presidente abordó cuestiones económicas y geopolíticas, a la vez que sostuvo que el actual escenario internacional no responde únicamente a factores energéticos, sino también a disputas estratégicas más amplias.

Milei fue presentado por el rabino Ari Berman, rector de la Universidad: “Es un honor para la Universidad Yeshiva dar la bienvenida a Milei en un momento en que el liderazgo económico tiene implicaciones globales”, señaló.

A su voz, Berman afirmó que el mandatario argentino “representa una voz distintiva en la política económica contemporánea, impulsando cambios estructurales a escala nacional”.

En otra parte de su discurso, que duró más de una hora, Milei defendió su gestión económica: “Nosotros defendemos el sistema capitalista de libre empresa porque es esencialmente un sistema justo”, planteó y sumó: “Cuando obran de manera justa aparecen milagros. Pueden hacer un ajuste del 30% del gasto público en un mes y aún así ganar las elecciones por escándalo”.

La agenda cercana a la comunidad judía de Milei en Nueva York

Su presencia en la institución forma parte de una agenda que incluye reuniones con empresarios, referentes políticos y representantes de la comunidad judía en EEUU.

El domingo, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder histórico del movimiento Jabad Lubavitch.

Ahora, tras su participación en la Universidad, el presidente tiene previsto asistir a la gala anual organizada por el medio judío The Algemeiner.

Antes de viajar a Chile para asistir a la asunción presidencial de José Antonio Kast, la visita a Nueva York continuará con encuentros con líderes financieros y actividades destinadas a promover inversiones en Argentina.