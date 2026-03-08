Javier Milei en su visita a la tumba del Rebe Lubavitch en 2025. Foto: EFE

El presidente de la Argentina, Javier Milei, comenzó su agenda en Estados Unidos con una actividad de carácter personal y espiritual: visitó el Ohel, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el “rebe de Lubavitch”, ubicada en el cementerio de Cementerio de Montefiore (Nueva York).

El mandatario llegó acompañado por su hermana, Karina Milei, y permaneció algunos minutos rezando frente al lugar, considerado sagrado por los seguidores del movimiento jasídico Jabad-Lubavitch.

El presidente tiene en agenda este lugar durante la jornada del domingo 8 de marzo. Foto: Telediario Digital

No fue la primera vez que el mandatario realiza este ritual: antes de las Elecciones PASO de Argentina de 2023 había realizado un viaje breve al mismo sitio. Desde entonces, también lo visitó en otras oportunidades durante sus viajes a territorio estadounidense.

En esta ocasión también estuvieron presentes el empresario Eduardo Elsztain y Gerardo Werthein, quien en las próximas horas sería oficializado como futuro embajador argentino en Estados Unidos.

La relevancia del rabino Menachem Mendel Schneerson

Schneerson, nacido en 1902 en Mykolaiv, en la actual Ucrania, fue una de las figuras más influyentes del judaísmo contemporáneo.

El rabino Menachem Mendel Schneerson. Foto: Wikipedia

Tras emigrar a Europa y luego a Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX, en 1950 asumió el liderazgo del movimiento Jabad-Lubavitch, al que transformó en una red global con miles de centros comunitarios, escuelas y sinagogas.

Desde su muerte, en 1994, su tumba en Nueva York se convirtió en un lugar de peregrinación para fieles judíos y dirigentes de distintos países que acuden en busca de inspiración espiritual o para expresar agradecimiento.

La próxima escala de Javier Milei

La estadía en Nueva York será de carácter breve. El martes al mediodía, tras concluir sus compromisos financieros, Javier Milei partirá rumbo a Santiago de Chile.

El mandatario chileno José Antonio Kast y Javier Milei. Foto: El Chorrillero

Allí, asistirá el miércoles a la ceremonia de asunción presidencial de José Antonio Kast, cerrando así una gira de seis días que habrá combinado alta diplomacia militar, diplomacia financiera e hitos de sintonía ideológica regional.