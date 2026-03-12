Fuerza Aérea Argentina Foto: Foto generada con IA

El Gobierno nacional oficializó por decreto la participación de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) en el ejercicio multinacional “Cooperación XI”, una de las maniobras aéreas más importantes del continente, enfocada en ayuda humanitaria, asistencia ante desastres y respuesta a emergencias. La decisión se formalizó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 149/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La operación se desarrollará en Campo Grande, en el estado brasileño de Mato Grosso del Sur, entre el 16 y el 27 de marzo, mientras que el despliegue argentino será del 15 al 28 de marzo, incluyendo traslado, ejercicio y regreso.

¿Por qué el Gobierno recurrió a un DNU?

El decreto aclara que el proyecto de ley destinado a autorizar estas actividades militares fue enviado oportunamente al Congreso Nacional, pero aún no obtuvo tratamiento en la Cámara de Diputados, lo que obligó al Poder Ejecutivo a avanzar mediante un DNU para no perder la invitación internacional dentro del calendario oficial.

Este tipo de autorización es habitual: ya había ocurrido en otros ejercicios combinados donde la falta de tratamiento legislativo motivó la vía del decreto, dado que los programas militares tienen fechas estrictas y compromisos ya acordados con otros países.

Fuerza Aérea Argentina Foto: Ministerio de Defensa

Un operativo estratégico para la región

“Cooperación XI” forma parte del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA), un mecanismo multinacional que reúne a fuerzas aéreas de distintos países del continente para entrenamientos coordinados.

La edición 2026 contará con la participación de nueve países además de Argentina, lo que convierte a este operativo en una plataforma clave para:

Fortalecer la interoperabilidad aérea entre naciones.

Estandarizar protocolos y comunicaciones comunes.

Mejorar la respuesta conjunta frente a emergencias regionales.

Potenciar la cooperación diplomática y militar en el continente.

Desde el Gobierno destacan que el ejercicio permite un entrenamiento de alto nivel en operaciones de catástrofe, uso eficiente de recursos aeroespaciales y desarrollo de capacidades combinadas, fundamentales en escenarios que requieren rápida acción en espacios aéreos compartidos.

Los pilotos argentinos Foto: X @luispetri

¿Qué actividades realizará la Fuerza Aérea Argentina?

La Fuerza Aérea participará en simulaciones de:

Evacuación aeromédica

Búsqueda y rescate

Respuesta ante catástrofes climáticas

Coordinación multinacional en comunicaciones, comando y control

Estas prácticas permiten que las tripulaciones argentinas operen bajo estándares internacionales y se integren a escuadrones de otros países, una oportunidad que rara vez se replica en el ámbito local.

¿Por qué este ejercicio genera atención política?

Dado que la salida de tropas al exterior requiere autorización del Congreso según la Ley 25.880 y la Constitución Nacional, algunos sectores ponen el foco en la decisión del Ejecutivo de recurrir nuevamente a un DNU para habilitar la participación sin aprobación legislativa previa.

El decreto ya fue enviado a la Comisión Bicameral Permanente, que deberá evaluar su validez dentro de los plazos legales correspondientes.

¿Qué significa para Argentina?

La participación en ejercicios como “Cooperación XI” no solo fortalece el entrenamiento militar, sino que:

Mejora la imagen internacional del país en materia de defensa.

Promueve el intercambio técnico y profesional con otras fuerzas aéreas.

Facilita la futura colaboración en operaciones multinacionales complejas .

Permite al personal argentino adquirir experiencia en escenarios reales de crisis.

Argentina confirma su presencia en uno de los ejercicios militares más relevantes del continente, priorizando la cooperación regional y el entrenamiento en emergencias humanitarias. Si bien la decisión llega en medio de debates institucionales, el Gobierno considera que la urgencia del calendario y la importancia estratégica del operativo justifican el uso del DNU.

La Fuerza Aérea se prepara así para representar al país en una instancia internacional clave, donde se pondrán a prueba sus capacidades y su integración en misiones conjuntas con naciones aliadas.