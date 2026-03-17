Javier Milei en el acto por el atentado a la embajada de Israel:

Javier Milei en el acto por el atentado a la embajada de Israel. Foto: Presidencia

Durante el acto homenaje a las víctimas del atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires, Javier Milei afirmó que el incidente de 1992 “fue un ataque cobarde del enemigo iraní que dejó un saldo de 29 muertos”, en el que “se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad”.

En esa línea, el presidente afirmó que “Israel encarga los valores de la libertad y la resiliencia”. En tanto, ratificó su apoyo al Estado judío, asegurando que es socio de la Argentina “en los valores de la libertad y combate al terrorismo”.

“Intentaron alejarnos de una nación hermana. Tanto el atentado a la embajada como a la AMIA intentaron cercenar la claridad moral de nuestro pueblo”, apuntó y sumó: “Frente al terrorismo no puede haber tregua”.

Javier Milei en el acto por el atentado a la embajada de Israel. Foto: Presidencia

“En los últimos años se han producido avances importantes en el camino del esclarecimiento de estos crímenes. Argentina ha reconocido el carácter de crimen de lesa humanidad de ambos atentados y ha señalado la responsabilidad de la República Islámica de Irán y de Hezbollah en la ejecución de estos hechos atroces”, añadió.

“Argentina combate el terrorismo y defendemos la libertad. Israel es un aliado estratégico de nuestro país y, por eso, reafirmamos nuestro compromiso porque creemos que es lo correcto. Llevamos la moral como política de Estado”, afirmó Milei.

Milei estuvo acompañado por su hermana Karina y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También se sumó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El presidente condenó además el crecimiento del antisemitismo: “Debemos estar más atentos que nunca, no podemos bajar la guardia. Debemos combatir el antisemitismo en todos los frentes. Esa es la forma de defender lo que somos, los principios que nos fundaron como nación”, indicó.

Javier Milei en el acto por el atentado a la embajada de Israel. Foto: Presidencia

Sobre el final de su discurso, Milei reafirmó su alineamiento con Israel y Estados Unidos en la guerra de Medio Oriente. “Dejamos en claro en dónde nos paramos en este momento histórico en el que Estados Unidos e Israel decidieron ponerle fin al régimen iraní”, apuntó.

Y sumó: “Una tiranía que no solo mantiene cautiva a su población, sino que sembró el terror durante décadas alrededor del mundo”.

Irán afirmó que Javier Milei cruzó una “línea roja” y lanzó una advertencia contra Argentina

El gobierno de Irán, a través de sus canales oficiales de difusión internacional, lanzó una dura advertencia contra Milei, a quien acusó de haber “cruzado una línea roja” tras afirmar que el país persa es “enemigo” de la Argentina.

Mediante una editorial publicada en el diario Tehran Times, las autoridades iraníes consideraron que el Gobierno argentino declaró formalmente una enemistad con la República Islámica, lo que obligaría a llevar a cabo una “respuesta proporcional”.

La palabra de Javier Milei contra Irán. Video: X @AlertaMundoNews

El artículo, titulado “Milei, Quo Vadis?” (“Milei, ¿qué estás haciendo?”), señala que la política exterior argentina está subordinada al “eje estadounidense-sionista” y no responde a intereses nacionales.

La reacción iraní llega tras el discurso de Milei el pasado 9 de marzo en la Yeshiva University de Nueva York, donde el mandatario se describió como “el presidente más sionista del mundo” y calificó a Irán como “enemigo” por su responsabilidad en los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.