Javier Milei en la Yeshiva University. Foto: REUTERS

El gobierno de Irán, a través de sus canales oficiales de difusión internacional, lanzó una dura advertencia contra Javier Milei, a quien acusó de haber “cruzado una línea roja” tras afirmar que el país persa es “enemigo” de la Argentina.

Mediante una editorial publicada en el diario Tehran Times, las autoridades iraníes consideraron que el Gobierno argentino declaró formalmente una enemistad con la República Islámica, lo que obligaría a llevar a cabo una “respuesta proporcional”.

Javier Milei en la Yeshiva University. Foto: REUTERS

El artículo, titulado “Milei, Quo Vadis?” (“Milei, ¿qué estás haciendo?”), señala que la política exterior argentina está subordinada al “eje estadounidense-sionista” y no responde a intereses nacionales.

La reacción iraní llega tras el discurso de Milei el pasado 9 de marzo en la Yeshiva University de Nueva York, donde el mandatario se describió como “el presidente más sionista del mundo” y calificó a Irán como “enemigo” por su responsabilidad en los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.

La palabra de Javier Milei contra Irán. Video: X @AlertaMundoNews

Acusaciones de “iranofobia”

La editorial firmada por Saleh Abidi Maleki no solo cuestiona los dichos de Milei, sino que acusa a la Argentina de participar en un “proyecto de iranofobia” impulsado por presiones externas.

En tanto, Irán también volvió a rechazar su responsabilidad en el atentado contra la mutual judía en 1994, a pesar de las pruebas sostenidas por la justicia argentina durante décadas.

Por su parte, para el diario cercano a Teherán, que Milei se describa como “el presidente más sionista del mundo” lo colocan en “una posición hostil ante la cual Irán no puede permanecer indiferente”.

Cabe señalar que en la actualidad, Argentina mantiene cerrada su embajada en Teherán como consecuencia de la escalada de tensiones en Medio Oriente. Sin embargo, la sede diplomática de Irán en Buenos Aires continúa operativa.