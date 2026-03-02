Apertura de sesiones ordinarias en Neuquén Foto: prensa

El gobernador Rolando Figueroa abrió un nuevo período de sesiones ordinarias en la Legislatura de Neuquén con un mensaje centrado en el largo plazo y en la necesidad de transformar la provincia hacia un horizonte más estable y sostenible. La ceremonia, realizada en el edificio legislativo de Leloir 810, marcó el inicio del año político 2026 y estuvo rodeada de expectativas por el enfoque estratégico del mandatario, quien viene impulsando desde hace meses la idea de planificar Neuquén más allá de los ciclos electorales.

El eje central del discurso fue el proyecto Neuquén 2030, una hoja de ruta que busca consolidar un modelo de desarrollo sostenido. Figueroa remarcó que la provincia necesita políticas públicas que trasciendan la coyuntura y que aborden desafíos estructurales como la administración eficiente de los recursos, la infraestructura, la diversificación productiva y la previsibilidad institucional. Según su visión, los próximos diez años deben ser la oportunidad para superar el cortoplacismo y establecer bases sólidas para el crecimiento.

El mensaje también incluyó un repaso sobre los avances y medidas adoptadas en los primeros años de su gestión. En este sentido, se destacó la eliminación de jubilaciones de privilegio, la reducción de cargos políticos y la revisión de planes sociales, medidas enmarcadas en un proceso de ordenamiento del Estado que el gobernador considera indispensable para generar confianza y eficiencia en la administración pública.

Uno de los puntos más relevantes fue la referencia al rol estratégico de Vaca Muerta. Figueroa resaltó que Neuquén atraviesa un momento histórico en la producción de gas y petróleo, pero advirtió que el desafío principal es lograr monetizar esos recursos de forma inteligente para que se traduzcan en beneficios concretos. En esta línea, adelantó iniciativas vinculadas a nuevas normativas para el gas natural licuado (GNL), además de la creación de un fideicomiso destinado a financiar obras de infraestructura en conjunto con empresas del sector energético.

Durante la apertura, también se mencionaron proyecciones de crecimiento que apuntan a duplicar la producción hidrocarburífera para 2029 y alcanzar un 70% de exportación. Esta meta, según el mandatario, requiere profundizar inversiones, abrir nuevos mercados y consolidar un marco regulatorio competitivo frente al escenario internacional. La estrategia busca que Neuquén no solo sea un actor central en el presente energético del país, sino también en el futuro global del sector.

La presentación del proyecto Neuquén 2030 dejó instaladas grandes expectativas y, a la vez, varias incógnitas. Si bien se plantea como una visión ambiciosa que podría definir la próxima década, aún queda por verse cómo se materializará en decisiones concretas dentro del corto plazo. Legisladores, sindicatos, intendentes y representantes de distintos sectores siguieron con atención el mensaje, conscientes de que este plan podría marcar el rumbo político, económico y social de la provincia.

Con esta apertura de sesiones, Figueroa buscó enviar una señal clara: el futuro de Neuquén requiere planificación, consenso y decisión. Y el 2026 será un año clave para comenzar a definirlo.