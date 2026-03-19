El líder del PRO brindó un discurso en el relanzamiento del partido amarillo de cara a las elecciones presidenciales 2027. Foto: Noticias Argentinas

Mauricio Macri encabezó el cierre del acto del PRO en lo que fue el relanzamiento del partido amarillo de cara a las elecciones presidenciales 2027. En la cumbre realizada en Parque Norte, asistieron los gobernadores de Chubut, Entre Ríos y el Jefe de Gobierno porteño, además de todos los referentes del partido, legisladores nacionales y provinciales, concejales e intendentes.

“Este encuentro es muy importante porque nos damos cuenta que somos muchos más de lo que nosotros creemos y eso me da muchísimo orgullo”, introdujo. “Pero hoy no vine solo a hablar del PRO, vine a hablar de la Argentina, de lo que falta construir, de lo que todavía no está resuelto, de los millones de argentinos que se sacrificaron con el cambio y todavía esperan que sus vidas mejoren”, añadió.

“Lo que está en juego no es una elección, no es un partido, no es un liderazgo, es si el cambio tiene raíces suficientemente profundas para durar y ser irreversible para que dentro de diez años, ningún populismo pueda destruirlo. El único cambio es que avance y mejore la vida de las personas”, consideró Macri.

En un pasaje de su discurso, Macri habló de la actualidad del Gobierno y si bien mostró su apoyo en las reformas impulsadas, se diferenció de Milei en varios aspectos. “¿Coincidimos en todo con este Gobierno? Claro que no. Tenemos diferencias, las hemos expresado y las vamos a expresar cada vez que haga falta. Pero nuestra prioridad fue y va a ser el cambio. por eso estos años hicimos algo casi inédito: apoyar a un gobierno sin ser gobierno y sin pedir nada a cambio“, sostuvo.

En este sentido, aplicó un paralelismo con la construcción de una casa: dijo que para hacerlo, primero hay que demolerla “pero si la obra se detiene ahí, no tenés una casa nueva, tenés un terreno vacío”. Y sumó: “Los argentinos necesitan construir una casa y es exactamente lo que viene: construir algo sólido, algo que dure. Y las reformas que perduran son las que se convierten en instituciones, Transformar la estabilidad en progreso real. Y eso no se va a hacer solo, requiere inversión, infraestructura, en un Estado pequeño y barato, pero que funcione. Que la familia que llegue a fin de mes empiece a sentir que su vida mejora. Es para eso que el PRO hoy está acá”.

El expresidente cerró el acto del PRO. Foto: Noticias Argentinas

Al mismo tiempo, dejó en claro que el PRO no va a ser oposición y no se opondrá a ninguna ley que para el partido crea que “le haga bien al país. ”No vamos a darle ninguna excusa al populismo para que vuelva al país, tampoco vamos a decir que lo hubiésemos hecho mejor, venimos a construir lo que todavía falta: las rutas que llegan al campo, los hospitales que funcionan en el interior, las escuelas que le dan futuro a los chicos, ese conocimiento existe y está en este salón con estos intendentes, gobernadores, legisladores, que llevan años resolviendo problemas concretos. Caramba... seis de los nueve ministros del Gabinete trabajaron o fueron candidatos con nosotros", señaló.

La crítica de Macri a Larreta en el acto del PRO

En un momento, Macri cuestionó a Larreta sin nombrarlo, ya que el exjefe de Gobierno porteño dijo días atrás que el PRO “se entregó” a La Libertad Avanza. “A algunos que ven la vida con el vaso medio vacío en vez de medio lleno dice que debería enojarnos, que nos robaron a la gente. Para mí es un orgullo enorme ver tanta gente capaz valiente honesta. Y confirma lo que les decía: que el cambio es parte de un proceso donde empezó hace más de una década protagonizado por el PRO, no como competencia con nadie, sino como aporte a un país que todavía necesita mucho trabajo”, lanzó.