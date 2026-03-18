Mauricio Macri. Foto: NA

Mauricio Macri declaró en la causa “Sueños Compartidos” en el marco del presunto fraude a la administración pública en la construcción de viviendas cuando era jefe de Gobierno porteño. El líder del PRO se presentó en calidad de testigo durante la mañana de este miércoles 18 de marzo en los Tribunales de Comodoro Py.

“Apenas asumimos (en 2007) recuerdo haber recibido un llamado de Alberto Fernández, que era jefe de Gabinete, intimando a que le paguemos más certificados a Sueños Compartidos. Era por viviendas pegadas a lo de Margarita Barrientos", declaró Macri. En ese momento, Alberto Fernández era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner:

Macri junto a Margarita Barrientos

“Esteban Bullrich, que en ese momento era ministro de Acción Social de CABA, me dijo: ‘No podemos seguir pagando’. Porque (Madres) había cobrado bastante más del doble de lo ejecutado. No tenía sentido seguir pagando, Bullrich no aceptó pagar, y esa discusión siguió con María Eugenia Vidal", agregó Macri.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Foto: NA

Además, le comentó a los jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) Adriana Pallotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, que fue “bastante traumático” el trato con Madres. “Siempre había muchos problemas para lograr el cumplimiento de las obras”, agregó. Y criticó los planteos de la Fundación en el plano político en lugar de técnico.

Además, el expresidente mencionó que Hebe de Bonafini, expresidenta de Madres de Plaza de Mayo que falleció el 20 de noviembre de 2022, encabezó una toma en la Catedral Metropolitana junto a otras mujeres en 2008. “Fueron a la Catedral y armaron un desquicio detrás del altar. Llamaron del Obispado diciendo que era un desastre”, comentó.

Cómo sigue la causa “Sueños compartidos”

Los imputados principales de la causa “Sueños Compartidos” son los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender; el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López. Se los consideran responsables directos por “fraude a la administración pública”.

Julio De Vido, imputado en la causa "Sueños Compartidos"

El juicio se refiere al presunto desvío de más de $200 millones de fondos públicos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales. Por otro lado, los coautores señalados serían De Vido y López junto al exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala. Los empresarios y financistas Daniel y Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin son señalados como “partícipes secundarios”.