A 50 años del Golpe de Estado, el arzobispo de La Plata respaldó el Nunca Más:

Actual arzobispo de La Plata Foto: Wikipedia

En vísperas de otro 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, defendió el “Nunca Más” a la violencia dictatorial, una postura a tono con lo expresado por la Iglesia. Además, llamó a reconstruir el diálogo democrático en un marco de creciente polarización social.

Carrara remarcó que el documento publicado surgió tras un debate interno de la Conferencia Episcopal Argentina, y que a su vez, sintetiza la postura institucional de la Iglesia sobre un tema que en los últimos años volvió al centro del debate público, con posturas negacionistas tomando fuerza.

“Nunca más a la violencia de la dictadura y siempre más a una democracia justa”, asegura el título del documento compartido. “Es un comunicado que sacamos como Comisión Permanente del Episcopado, que fue elaborado con un tiempo de diálogo, de debate”, afirmó Carrara.

Mientras fue obispo auxiliar de la Ciudad de Buenos Aires

De esta manera, el 50° aniversario del Golpe de Estado de 1976 encuentra a la Iglesia Católica argentina con una postura de memoria activa. “No se da vuelta una página como si nada hubiera pasado, sino una memoria realmente íntegra y luminosa”, subrayó Carrara, y agregó: “Ese mirar con memoria el pasado, pero también de alguna manera mirar el presente y proyectarnos al futuro”.

Según explicó el arzobispo, la vigencia del llamado a un “Nunca Más” no solo respecta a la violencia institucional, sino también a cualquier forma de agresión contemporánea: “Es un nunca más a todo tipo de violencia, que puede arrancar en una red social, que puede estar en un barrio, que puede estar en el Congreso de la Nación. La violencia de las palabras, a ella se le puede seguir la violencia de las acciones”.

“Eso es lo que vimos también en la época de la dictadura militar. De alguna manera, es esa la reflexión también de nuestro tiempo actual y de los desafíos que se presentan para una democracia más justa”, sentenció.

El rol de la Iglesia durante la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983

Actual arzobispo de La Plata Foto: Wikipedia

La postura que tomó la iglesia durante el Proceso de Reorganización Nacional también ha sido un tema de debate donde las diferentes posturas se chocan en la arena pública. Al respecto, Carrara explicó: "La Iglesia como institución, sobre todo los obispos, en reiteradas ocasiones ha pedido un sincero perdón, por esos tiempos tan oscuros donde institucionalmente, por un lado, faltó tal vez mayor audacia o mayor compromiso”.

Sin embargo, resaltó la importancia de la publicación La verdad los hará libres, que abarca el período de 1966-1983 en tres tomos. “Hay una reflexión, un trabajo que se ha hecho, que llevó mucho tiempo acerca de este tiempo”. Además, recordó las palabras del Papa Francisco en Fratelli Tutii: “Si no guardamos una memoria íntegra y luminosa de las tragedias que han pasado, en este caso en nuestro país, los seres humanos podemos cometer los mismos errores”.