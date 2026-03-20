El Senado aprobó una declaración por los 50 años del golpe de Estado. Foto: X @wadodecorrido

El Senado de la Nación aprobó una declaración en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en una votación que evidenció diferencias internas en el oficialismo y la imposibilidad de ordenar una posición común frente a un tema de amplio consenso democrático.

El proyecto, impulsado por Wado de Pedro, logró reunir apoyos de distintos bloques, incluyendo sectores del radicalismo y de espacios provinciales. Finalmente, fue aprobado por una amplia mayoría de 49 votos, mientras que el bloque de La Libertad Avanza optó por abstenerse casi en su totalidad.

El Senado aprobó una declaración por los 50 años del golpe de Estado.

Durante el tratamiento, Patricia Bullrich buscó introducir modificaciones bajo el argumento de alcanzar un texto “consensuado”. Sin embargo, esas propuestas intentaban disimular un intento de desvirtuar el contenido de la declaración y de impedir su aprobación.

En ese marco, Wado de Pedro pudo acumular adhesiones con el correr de la tarde y garantizar su aprobación en el recinto con una mayoría de 49 votos contra 20 abstenciones encabezadas por la de Patricia Bullrich.

El resultado final reflejó que frente a un pronunciamiento institucional sobre el golpe de Estado y el compromiso democrático, el oficialismo de La Libertad Avanza se refugió en la abstención, dejando en evidencia su aislamiento en una votación de fuerte carga simbólica y con grandes repercusiones.