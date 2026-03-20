Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Foto: Presidencia

En medio de una agenda internacional cada vez más intensa, el presidente Javier Milei emprendió un nuevo viaje hacia Budapest para mantener un encuentro exclusivo con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, uno de los líderes más influyentes de la derecha europea. La reunión, que formará parte de una breve pero cargada visita oficial, apunta a profundizar una sintonía política e ideológica que ambos gobiernos reconocen como “estratégica” para reforzar vínculos internacionales.

Un encuentro clave en la cumbre conservadora CPAC Hungría

La visita coincide con una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un megaevento donde confluyen dirigentes, intelectuales y referentes globales de la derecha. Allí, Milei será uno de los oradores centrales, tal como confirman medios locales e internacionales.

Orbán, anfitrión de la cumbre, abrirá nuevamente el evento, mientras que Milei cerrará la jornada con un discurso enfocado en su principal bandera internacional: la defensa de “las ideas de la libertad” y la crítica frontal a la “Agenda 2030”.

Javier Milei en el Foro Económico de Madrid. Foto: EFE

Los objetivos del encuentro bilateral

Según fuentes oficiales, el mano a mano entre Milei y Orbán no será un simple gesto político, sino un paso hacia una alianza más robusta en términos geopolíticos. En la Casa Rosada destacan la “sintonía personal y doctrinaria” entre los mandatarios, que ya se habían mostrado juntos recientemente en Washington durante la reunión inaugural de la denominada Junta de la Paz, impulsada por Donald Trump.

Entre los objetivos del encuentro figuran:

Profundizar la cooperación bilateral en áreas de política exterior.

Construir un eje ideológico internacional , alineado a la derecha global.

Fortalecer la presencia de Argentina en foros estratégicos , aprovechando la visibilidad que otorga CPAC.

Continuar los contactos iniciados en 2023, cuando Orbán viajó a Buenos Aires para la asunción de Milei.

Una agenda comprimida pero de alto impacto

La estadía de Milei en Hungría será exprés: menos de 24 horas. Forma parte de una seguidilla de giras que en una sola semana lo llevaron por Estados Unidos, España, Chile y ahora Budapest.

El itinerario confirmado incluye:

Reunión bilateral con el presidente de Hungría, Tamás Sulyok , en el Palacio Sándor.

Encuentro con Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.

Discurso estelar en CPAC Hungría .

Recepción de un título honoris causa en la Universidad Ludovika, donde también brindará unas palabras.

El canciller Pablo Quirno y Karina Milei acompañan al presidente como parte de la comitiva oficial.

Por qué este viaje es importante para el Gobierno

La administración Milei interpreta su alineamiento con Orbán como una oportunidad para:

Reforzar su posicionamiento internacional dentro de la nueva derecha global.

Crear alianzas duraderas con referentes que comparten una visión crítica del socialismo y del intervencionismo estatal.

Convertirse en un actor clave en espacios conservadores, donde su figura ha ganado notoriedad en los últimos meses.

En paralelo, el Gobierno considera que este lazo geopolítico puede ampliar la influencia argentina en foros internacionales y abrir la puerta a acuerdos futuros.

Milei y Orban en Washington Foto: Reuters

Un viaje con repercusión global

La presencia de Milei en CPAC y su bilateral con Orbán lo posicionan como una de las figuras más relevantes del movimiento conservador internacional en 2026. La prensa global lo interpreta como un gesto que consolida su rol dentro de una red de alianzas que va desde Donald Trump hasta dirigentes europeos como el líder del partido checo Andrej Babis.

Mientras tanto, dentro del país, el viaje vuelve a encender el debate sobre la intensidad de su agenda internacional y el impacto que esta estrategia tendrá en la política local.