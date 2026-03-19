Javier Milei. Foto: Presidencia

Javier Milei arribó este jueves a San Miguel de Tucumán para participar como orador principal del Foro Económico del NOA (FENOA), organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.

El mandatario fue recibido en el Aeropuerto Benjamín Matienzo por el gobernador Osvaldo Jaldo para luego trasladarse al escenario principal del evento: el Hotel Hilton Garden Inn. Allí, cerrará el seminario que este año lleva el título “La hora de las provincias”.

Según informó la organización en la difusión, el foco de la actividad está en el avance de agendas de desregulación y modernización institucional a nivel provincial.

Asimismo, se busca analizar herramientas concretas para mejorar la competitividad, atraer inversiones, fortalecer economías locales y promover reformas orientadas al crecimiento sostenible.

Del panel también participarán Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado; Lisandro Catalán, exministro del Interior y actual referente de LLA en la provincia; Martín Migoya, CEO de Globant, junto a economistas como Fernando Marull y empresarios como Sebastián Budeguer.

Qué es el Foro Económico del NOA

El FENOA es un encuentro socioeconómico y empresarial del norte argentino, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad desde 2014.

Se celebra principalmente en Tucumán para debatir políticas públicas, desarrollo regional, economía y reformas estructurales con referentes nacionales e internacionales.