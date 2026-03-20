Comisión Nacional de Valores

Con su presidente Roberto Silva a la cabeza, la Comisión Nacional de Valores reunió a diferentes actores del mercado de capitales y referentes de distintas cámaras para dialogar sobre la futura reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Alrededor de 70 personas formaron parte de la reunión en la cual el presidente de la CNV dijo que los FAL “representan una oportunidad de crecimiento enorme para el mercado de capitales” y la información se dio a conocer mediante una comunicación oficial en el sitio web del Gobierno.

El directorio de la CNV realizó una reunión para abordar aspectos sobre los Fondos de Asistencia para empleados ante 70 actores del mercado de capitales y representantes de Cámaras. Silva encabezó el encuentro destinado a intercambiar consideraciones y analizar distintos aspectos vinculados a la futura reglamentación del FAL, acompañado por las gerentes de Fideicomisos Financieros, Silvina Dimateo, y de Fondos Comunes de Inversión, Carlos Terribile. También estuvieron presentes la vicepresidenta, Sonia Salvatierra, las directoras vocales, Laura Herbón y Manuel Calderón, y el subsecretario de Servicios Financieros del Ministerio de Economía, Felipe Berón.

Comisión Nacional de Valores, economía

El presidente de la CNV destacó la relevancia de promover instancias de participación con los actores involucrados, con el propósito de avanzar en el diseño de una reglamentación sólida y equilibrada que contemple las particularidades del sector y contribuya al adecuado desarrollo y funcionamiento de estos instrumentos.

El funcionario afirmó que los FAL representan una oportunidad de crecimiento enorme para el mercado de capitales. “Son el tipo de inversores de largo plazo que necesitamos para consolidar y profundizar su desarrollo”, dijo, y agregó que junto al Ministerio de Economía están trabajando sobre “la futura reglamentación, que apunta a potenciar el crecimiento del mercado de capitales con un marco claro y previsible”.

Debate en el Senado por la reforma laboral. Foto: NA

La reunión generó un espacio de diálogo e intercambio técnico en torno al alcance, los posibles lineamientos y los desafíos asociados a la implementación del nuevo marco regulatorio. Además, las partes coincidieron en la importancia de continuar trabajando de manera articulada, manteniendo abiertos los canales de comunicación para futuras instancias de análisis y construcción normativa.

Al encuentro asistieron representantes de fondos comunes de inversión, de fiduciarios financieros y de las ALyCs, la Cámara de Agentes de Bolsa, la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa en Actividades Productivas (CAFIDAP) y la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI).

Revés judicial para la Reforma Laboral: la Justicia suspendió la aplicación de dos artículos clave

La Justicia dio el visto bueno al planteo del gremio de los judiciales en contra de los artículos 90 y 91 de la Reforma Laboral, que establecían el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte del Gobierno nacional.

El magistrado laboral Herman Mendel del Juzgado Nacional de primera instancia del Trabajo N°30 frenó el traspaso de una parte de la Justicia del trabajo a la Ciudad de Buenos Aires y la disolución de otra. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó una medida cautelar que fue aceptada.

Palacio de Tribunales, poder Judicial, Justicia, NA

El juez nacional del trabajo aceptó la medida del gremio que lidera Julio Piumato y resolvió “la suspensión de la totalidad de los efectos del Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ambito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, integrante como Anexo I de la ley 27.802, hasta el dictado de la sentencia definitiva sobre el mérito”.