Javier Milei en el Congreso. Foto: REUTERS

El Gobierno ultima detalles de un recurso extraordinario federal con el objetivo de anular la sentencia que declaró inconstitucional un artículo de la Reforma Laboral aprobada en el Congreso. Con esta maniobra legal, el oficialismo pretende trasladar el debate a la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal ratifique la legitimidad del tope a las indemnizaciones, uno de los ejes más controversiales de la legislación vigente.

La reacción oficial surgió tras el dictamen de la Sala 1 de la Cámara del Trabajo de Córdoba, donde el juez Ricardo Gileta invalidó el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral. En su resolución del pasado 10 de marzo, el magistrado argumentó que la normativa actual genera un trato desigual entre los empleados dependiendo exclusivamente de la fecha en que se iniciaron sus demandas.

El punto en conflicto es el sistema diseñado para actualizar las deudas en litigios que ya estaban en curso antes de la promulgación de la Reforma. El esquema cuestionado utiliza la tasa pasiva del Banco Central y garantiza un mínimo del 67% respecto al cálculo del nuevo modelo basado en el índice inflacionario.

La Reforma Laboral impulsada por el Gobierno proyecta cambios en el periodo de vacaciones y las órdenes de certificados médicos. Foto: AP

Sin embargo, para la justicia cordobesa, este mecanismo quiebra el principio de igualdad ante la ley. El juez determinó que no se pueden aplicar criterios distintos para créditos de la misma naturaleza, por lo que ordenó que en este caso particular, la deuda se liquide bajo las pautas tradicionales de la Ley de Contrato de Trabajo.

Desde la Procuración del Tesoro confirmaron que interpondrán la apelación ante la propia Cámara cordobesa, paso previo necesario para que el expediente escale a la Corte Suprema de Justicia. En los pasillos de Casa Rosada, anticipan que no será un esfuerzo aislado, ya que los equipos legales coordinan una defensa integral de la normativa ante la previsible ola de judicializaciones en distintas jurisdicciones del país.

Aunque el Gobierno se enfoca en neutralizar los amparos colectivos -que podrían frenar la ley a gran escala-, aseguran que darán batalla en cada instancia procesal. En la mesa chica de Javier Milei presidencial admiten que la Reforma Laboral entró en una fase de judicialización intensiva, escenario que ya transitaron con otras medidas de gestión y que esperan que termine con un respaldo definitivo por parte del máximo tribunal.

Gremios, agrupaciones políticas y distintas personas se acercaron a las inmediaciones del Congreso en rechazo a la Reforma Laboral. Foto: Noticias Argentinas

Reforma Laboral: uno por uno, quiénes votaron a favor y en contra del proyecto que se convirtió en ley

La Cámara de Senadores aprobó la Reforma Laboral y el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei se convirtió en ley en una sesión que duró casi doce horas y se llevó adelante este viernes 27 de febrero. La votación finalizó con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.

A favor

Carmen Álvarez Rivero (La Libertad Avanza)

Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza)

Romina Almeida (La Libertad Avanza)

Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza)

Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza)

Vilma Bedia (La Libertad Avanza)

Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza)

Patricia Bullrich (La Libertad Avanza)

Pablo Cervi (La Libertad Avanza)

Agustín Coto (La Libertad Avanza)

Enzo Fullone (La Libertad Avanza)

Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza)

Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza)

Luis Juez (La Libertad Avanza)

Nadia Márquez (La Libertad Avanza)

Belén Montes De Oca (La Libertad Avanza)

Agustín Monteverde (La Libertad Avanza)

Bruno Olivera (La Libertad Avanza)

María Emilia Orozco (La Libertad Avanza)

juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza)

Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza)

Maximiliano Abad (UCR)

Flavio Fama (UCR)

Eduardo Galaretto (UCR)

Mariana Juri (UCR)

Daniel Kroneberger (UCR)

Carolina Losada (UCR)

Silvana Schneider (UCR)

Rodolfo Suárez (UCR)

Gabriela Valenzuela (UCR)

Eduardo Vischi (UCR)

Andrea Cristina (UCR)

Martín Goerling (PRO)

Victoria Huala (PRO)

Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia Social)

Beatriz Ávila (Independencia)

Julieta Corroza (La Neuquinidad)

Carlos Espíndola (Unidad Federal)

Sonia Decut (Frente Renovador de La Concordia Social)

Flavia Royón (Primero Los Salteños)

Edith Terenzi (Despierta Chubut)

Alejandra Vigo (PJ)

En contra