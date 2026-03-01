Paro docente. Foto: Freepik

Las clases ya comenzaron en algunas localidades de la Argentina, sin embargo, el paro docente convocado para este lunes 2 de marzo complica el arranque en al menos 15 provincias. Esta medida de fuerza fue anunciada por los distintos gremios del sector, en reclamo a mejoras salariales y condiciones laborales en todo el país.

Durante la última semana de febrero, los colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de ocho provincias del interior ya habían comenzado con el ciclo lectivo 2026. Por su parte, otras jurisdicciones tenían previsto comenzar oficialmente este lunes, fecha que ahora queda atravesada por la protesta sindical.

La convocatoria fue impulsada por CTERA, UDA, CEA, Sadop y Amet, gremios con representación nacional y presencia en la Confederación General del Trabajo (CGT). Según el Calendario Escolar 2026, este lunes 2 de marzo estaba previsto el inicio del ciclo lectivo en: Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán

En estas jurisdicciones, el regreso a las aulas podría verse afectado total o parcialmente por la adhesión al paro nacional.

Paro docente nacional: cómo impacta en cada provincia

La medida de fuerza no tendrá el mismo alcance en todo el país. De acuerdo con la información sindical, el esquema será el siguiente:

Paro por 48 horas (lunes y martes) : Jujuy y Tucumán

Paro solo el lunes 2 de marzo : Buenos Aires, Salta, Formosa, Chaco, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos y La Pampa.

Provincias que ya comenzaron con paro : Neuquén, Río Negro y Chubut

Provincias que comenzaron sin paro: Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Qué provincias se unen al paro

En este sentido, los gremios exigen una actualización acorde al contexto inflacionario y garantías sobre el financiamiento educativo. Mientras tanto, cada provincia evalúa el nivel de adhesión y las posibles reprogramaciones para garantizar los días mínimos de clase establecidos por el calendario oficial.

El inicio del ciclo lectivo 2026, que debía marcar el regreso pleno a las aulas en todo el país, queda así condicionado por un nuevo conflicto salarial que impacta de manera dispar según la jurisdicción.

CTERA ratificó el paro docente del 2 de marzo

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) ratificó este domingo el “Paro Nacional y Movilización” de este lunes, en coincidencia con el inicio de clases en distritos que abarcan a más de ocho millones de alumnos.

El gremio docente reiteró su repudio a la reforma laboral que quedó convertida en ley el viernes último en el Sendo, y a través de un comunicado afirmó: “Más que nunca este 2 de marzo paramos y movilizamos contra la política de ajuste y destrucción del gobierno nacional”.

El paro por mejoras salariales y contra la reforma laboral incluirá en muchas provincias el dictado de clases en la calle, para visibilizar el conflicto y los reclamos de los educadores.

La CTERA sostiene que la reforma “forma parte del plan de ajuste del gobierno nacional y que avanza directamente contra los derechos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores”.

Y añade: “Esta reforma no tiene como objetivo la creación de empleo ni la mejora de las condiciones laborales, sino la precarización del trabajo, la flexibilización de las relaciones laborales y la continuidad de la pérdida de empleo”.

“Convocamos a continuar y profundizar la lucha en las calles, junto a las centrales sindicales y las organizaciones sociales, para defender el trabajo digno, el salario y los derechos laborales, y para rechazar toda política que implique pérdida de derechos”, indica el escrito firmado por la Junta Ejecutiva de la CTERA.