Aulas vacías por el paro docente.

Se acerca el inicio de clases en muchas provincias de Argentina. En este marco, Buenos Aires podría tener complicaciones para cumplir con el cronograma planteado inicialmente, producto de un paro docente convocado para el próximo lunes 2 de marzo.

Paro docente en Buenos Aires

La medida de fuerza fue anunciada por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) en primera instancia, aunque luego se sumaron el resto de las organizaciones que forman parte del Frente de Unidad Docente (FUDB).

Empiezan las clases en Argentina.

Como si fuera poco, también habrá paro por parte de los docentes de escuelas técnicas bajo el ala de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). La misma línea seguirán los de colegios privados que se encuentren dentro del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

Suteba y Udocba también llevarán a cabo la medida de fuerza, como parte de la FUDB.

El principal motivo tiene que ver con la falta de un acuerdo salarial, ya que no se alcanzó un trato entre el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y las organizaciones docentes. Desde los sindicatos hubo un rechazo a la propuesta del 3% sobre los sueldos de febrero, por lo que el conflicto entre las partes escaló.

Clase escolar.

En paralelo, se mantiene el reclamo a nivel nacional, con un llamado por parte de Suteba al paro con críticas al gobierno que lidera Javier Milei. Entre los reclamos aparecen la apertura de paritarias nacionales, que se restituya el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y la suba al presupuesto educativo, entre otros.

Cuándo empiezan las clases, provincia por provincia

Las próximas provincias en las que empezarán las clases son Chubut, Jujuy y San Luis, cuyos ciclos lectivos inicien el próximo lunes 23 de febrero, mientras que al día siguiente lo hará Tierra del Fuego.

El 25 de febrero, las jurisdicciones que darán comienzo al ciclo lectivo serán la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz.

Escuela, clases, colegio, aula.

Por su parte, en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán la fecha en la que los alumnos volverán a las aulas será el lunes 2 de marzo.

Del total de jurisdicciones, 20 concluirán las clases el 18 de diciembre, mientras que Buenos Aires y Mendoza lo harán el 22; Formosa el 17; y La Pampa un día antes de Nochebuena, el 23.