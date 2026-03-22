Juicio por YPF - Revés judicial

A pesar del reciente alivio que significó la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York de suspender los procesos de embargo y el trámite por desacato, el Estado todavía enfrenta un complejo escenario legal en el juicio por YPF. Es por eso que el gobierno de Javier Milei busca revertir el fallo de la jueza Loretta Preska, que en septiembre de 2023 condenó al país a pagar más de US$ 16.000 millones por la expropiación de la petrolera.

Antes de llegar a la definición sobre la cuestión de fondo, el tribunal del Segundo Circuito tiene en su agenda tres recursos clave que marcarán el ritmo del proceso:

Entrega de acciones como pago: la Justicia debe resolver la apelación argentina contra la orden de Preska que obligaba a ceder las acciones de YPF como parte del resarcimiento a los demandantes.

La autonomía de YPF: la petrolera litiga para representarse a sí misma en el debate sobre el alter ego (si el Estado y la empresa son la misma entidad). La jueza de primera instancia había excluido a la compañía de esta instancia, decisión que fue recurrida ante la Corte.

El recurso de la ONG: se espera la resolución sobre el planteo de Republican Action for Argentina, un grupo que solicitó anular la sentencia millonaria, pedido que fue rechazado en marzo de 2025.

Jueza Loretta Preska por causa YPF

Para estas tres instancias, la Corte de Nueva York ya fijó una audiencia de argumentos orales para el próximo 16 de abril. En esa jornada, los representantes legales de Argentina y de los demandantes deberán exponer sus posturas y responder a las requisitorias de los jueces de cámara.

Si bien estas resoluciones son fundamentales para la estrategia de defensa, no se esperan definiciones sustanciales sobre el fallo principal de los US$ 16.000 millones de forma inmediata. La definición de la cuestión de fondo no posee plazos estrictos y constituye el verdadero desafío para las arcas nacionales en el corto y mediano plazo.

Juicio por YPF: el giro clave en EEUU que le dio aire a la Argentina y frenó todas las demandas

La Argentina obtuvo este miércoles un respiro inesperado en la batalla judicial más costosa de su historia. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió suspender todas las demandas vinculadas al caso YPF hasta que se resuelva la discusión de fondo por la expropiación de la petrolera. La medida llega en un momento crítico y podría cambiar el futuro del litigio.

El fallo implica que ningún tribunal de Estados Unidos podrá avanzar con embargos, investigaciones ni procedimientos relacionados con la ejecución del fallo por miles de millones de dólares que afronta el país desde 2023. Esta pausa procesal, aunque temporal, ofrece al Gobierno un margen estratégico para reorganizar su defensa y evitar movimientos perjudiciales mientras el litigio continúa.