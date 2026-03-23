Axel Wahnish, embajador argentino en Israel. Foto: NA

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, aseguró este domingo que Javier Milei “es un prócer ” para el Estado judío, en una muestra más de su apoyo a la gestión del presidente.

“El cambio y el protagonismo argentino acá se lo debemos a Milei, que está trayendo la libertad y la lucha contra el wokismo y la izquierda que, lamentablemente, ha encontrado su mejor aliado en los terroristas”, indicó.

“Hace que acá caminas por donde sea y cuando decís que sos argentino te dicen Milei”, agregó Wahnish al aire de La Cornisa, en referencia a la popularidad del mandatario libertario en Israel.

Axel Wahnish, embajador argentino en Israel.

El alineamiento de Milei con Israel

Los dichos de Wahnish no son casualidad. En reiteradas ocasiones, el presidente Milei se mostró alineado con Israel y su guerra en Medio Oriente.

Una de sus más recientes expresiones al respecto fue en la Universidad Yeshiva de Nueva York, donde expresó su deseo de un triunfo israelí en el conflicto con Irán.

Durante su intervención, Milei volvió a manifestar su respaldo a Israel y a Estados Unidos en medio de la tensión creciente en Medio Oriente, marcada por los enfrentamientos con Irán, a la vez que afirmó: “Vamos a ganar la guerra”.

Además, el mandatario se describió como “el presidente más sionista del mundo” y calificó a Irán como “enemigo” por su responsabilidad en los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.

La palabra de Javier Milei contra Irán. Video: X @AlertaMundoNews

Estos dichos provocaron la reacción iraní, desde donde consideraron que Milei “cruzó una línea roja”. Mediante una editorial publicada en el diario Tehran Times, las autoridades persas consideraron que el Gobierno argentino declaró formalmente una enemistad con la República Islámica, lo que obligaría a llevar a cabo una “respuesta proporcional”.

El artículo, titulado “Milei, Quo Vadis?” (“Milei, ¿qué estás haciendo?”), señala que la política exterior argentina está subordinada al “eje estadounidense-sionista” y no responde a intereses nacionales.