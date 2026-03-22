Israel promete una oleada de ataques en el Líbano. Foto: EFE.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que su país está “aplastando al enemigo” y “ganando esta batalla” en medio de la escalada bélica con Irán.

Las declaraciones fueron realizadas desde la localidad de Arad, en el sur israelí, donde un misil impactó durante la noche del sábado y dejó más de 60 heridos, una decena de ellos en estado grave.

Durante su visita al lugar del ataque, Netanyahu calificó como un “milagro” que no se registraran víctimas fatales, aunque remarcó que el saldo podría haber sido menor si todos los ciudadanos hubieran seguido las recomendaciones de seguridad. En ese sentido, insistió en la importancia de acudir a los refugios ante las sirenas y llamó a la población a mantener la disciplina en medio del conflicto.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: NA

El líder israelí también instó a la comunidad internacional a involucrarse de manera más activa en la ofensiva contra Irán. “Es hora de que los líderes del resto de los países se sumen”, expresó, y destacó que algunos gobiernos ya comenzaron a alinearse con la postura de Israel y Estados Unidos, aunque consideró que aún “se necesita más”.

Escalada sin precedentes

El Ejército de Israel anunció este domingo que lanzará una nueva “oleada de ataques” contra “infraestructuras” del grupo chií Hezbollah en el sur del Líbano, aunque sin mencionar los sitios específicos.

También, el ministro de Defensa, Israel Katz, dio nuevas órdenes para destruir de manera inmediata todos los puentes sobre el río Litani en el sur del Líbano, los cuales supuestamente utiliza Hezbollah.

En esa misma línea, Katz ordenó la destrucción de viviendas situadas en aldeas del sur de Beirut que puedan suponer “una amenaza contra comunidades israelíes” del norte de Israel.

Ejército de Israel. Foto: Reuters.

Cabe recordar que Israel ha desplazado de forma forzosa a cientos de miles de personas de una franja de unos 45 kilómetros del sur del Líbano, donde ha comenzado una operación militar terrestre para acabar con Hezbollah.

Ataque de Israel en Beirut y más de mil muertos

En paralelo, las fuerzas armadas israelíes están atacando por aire diversas zonas del Líbano, incluyendo su capital, Beirut, lo que ya generó más de 1.000 muertos en el país vecino.

En el norte de Israel, este domingo ha fallecido el primer israelí por un proyectil antitanque atribuido a Hezbollah, que cada día hace saltar las alarmas de las poblaciones de esa zona del territorio israelí por ataques con proyectiles y drones.

También este domingo, el Ejército israelí anunció la eliminación de un alto responsable del aparato financiero de Hamás y la muerte de nueve miembros de Hezbollah en sus ataques al Líbano.