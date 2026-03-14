La Justicia argentina encontró mensajes de Whatsapp entre el presidente y empresario implicado en Caso $LIBRA Foto: Cuenta de Instagram de Mauricio Novelli

La Justicia argentina halló nuevas evidencias que complican la situación del Ejecutivo en el Caso $LIBRA por la criptomoneda fallida. De acuerdo a lo informado por La Nación, las autoridades judiciales accedieron a una serie de mensajes de WhatsApp entre el presidente Javier Milei y el empresario Mauricio Novelli, figura central en el lanzamiento del activo digital $LIBRA, que se desplomó instantes después de recibir el respaldo público del mandatario.

Los peritajes informáticos confirmaron que Milei y Novelli mantuvieron un intercambio fluido de mensajes minutos antes y después de que el presidente promocionara la moneda en sus redes. El hecho, ocurrido el pasado 14 de febrero de 2025, resultó en un perjuicio económico masivo para inversores privados contradiciendo las declaraciones de Milei, quien en reiteradas entrevistas había negado cualquier relación directa con el empresario.

La investigación apunta a Novelli como el nexo estratégico con el estadounidense Hayden Mark Davis, referente de la firma Kelsier Ventures. Davis, quien impulsó el proyecto y se presentaba como “asesor” de Milei, habría coordinado la maniobra a través del empresario argentino.

Javier Milei y Hayden Davis Foto: X

A comienzos de marzo de este 2026, los investigadores detectaron en los dispositivos de Novelli versiones preliminares de un convenio de confidencialidad suscrito entre el jefe de Estado argentino y Davis. Cabe recordar que, el 30 de enero del 2025, ambos mantuvieron un encuentro en Casa Rosada gestionado por el propio Novelli.

Durante la promoción del activo, el presidente argentino afirmó que $LIBRA tendría como objetivo “financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina”. Este anuncio generó una burbuja inmediata en el valor de la cripto, que fue seguida por un desplome total y repentino.

Está a cargo de la Causa $LIBRA. Foto: NA (Juan Vargas)

Tras la reunión en Casa Rosada, la empresa Kelsier Ventures de Davis había manifestado públicamente su entusiasmo. “Un gran paso en nuestra visión de garantizar que la próxima generación de tecnología y finanzas llegue a las masas. Estamos orgullosos de asesorar a Javier Milei en la ejecución de este objetivo en Argentina y seguir cambiando el mundo para mejor”, expresó.

El colapso de la moneda disparó miles de denuncias por parte de inversores damnificados. Actualmente, el caso se tramita en tribunales de Argentina y Estados Unidos, con expedientes que involucran no solo al presidente, sino también a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Caso $LIBRA: el Gobierno sigue de cerca los movimientos de la Justicia

El Gobierno busca neutralizar las repercusiones tras la aparición de nuevas evidencias en el expediente por la criptomoneda $LIBRA. Desde Casa Rosada monitorean con atención los resultados de los peritajes que confirman vínculos entre el entorno del presidente y Mauricio Novelli durante la salida al mercado del activo, cuya caída generó un perjuicio estimado en 100 millones de dólares.

En los pasillos de Balcarce 50 conviven visiones contrapuestas frente a este escenario. Mientras un sector del Gobierno afirma que existe total tranquilidad porque “no hay nada en el fondo de la cuestión” que pueda derivar en una imputación penal contra Javier Milei, otras áreas del Ejecutivo admiten que la filtración de chats y registros de llamadas generó un daño político y mediático considerable.

La estrategia de la primera plana de funcionarios sigue siendo la misma que se trazó en febrero de 2025: sostener que el mandatario no tuvo ninguna injerencia en la creación ni en la arquitectura financiera del criptoactivo. Argumentan que los contactos previos detectados por la justicia no alteran su situación jurídica.

El presidente encabezó el encuentro con la incorporación de Presti y Monteoliva. Foto: Oficina del Presidente

Sin embargo, el material que hoy complica el discurso oficial proviene directamente de la extracción de datos de los teléfonos de Novelli. Allí se registraron múltiples intercambios con el círculo íntimo presidencial en las horas críticas del 14 de febrero de 2025. Estas pruebas están bajo el análisis del fiscal Eduardo Taiano, quien lidera la investigación desde enero.

La difusión de estas pericias reavivó las internas dentro del Gabinete sobre cómo se está gestionando el frente judicial. Algunas fuentes oficiales vinculan la actual “pérdida de control” informativa y estratégica con los recientes movimientos en el Ministerio de Justicia tras el desembarco de Juan Bautista Mahiques y la salida de Sebastián Amerio de la viceministerio.