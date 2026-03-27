Glaciar Perito Moreno. Turismo.

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639) fue objeto de cuestionamientos sistemáticos. Tras intentos fallidos de derogación mediante la Ley Ómnibus y Decretos de Necesidad y Urgencia, el oficialismo -fortalecido tras las legislativas de 2025- logró otorgar media sanción en el Senado a una reforma diseñada bajo los requerimientos de las corporaciones mineras. Según la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, este avance legislativo se apoya en premisas que no coinciden con la evidencia científica ni estadística disponible.

10 mitos y falacias sobre la Ley de Glaciares

Mito 1: “La Ley de Glaciares prohíbe la minería en todo el país”

FALSO. el Inventario Nacional de Glaciares (ING), coordinado por el IANIGLA, fue publicado oficialmente en mayo de 2018 y actualizado en diciembre de 2024 bajo la actual gestión (Resolución 142/2024).

Alcance territorial: el área protegida representa apenas el 0,21% del territorio continental argentino (5.769 km² de un total de 2.780.085 km²).

Actividad habilitada: en el 99,79% restante del país, la minería es una actividad permitida. La ley 26.639 solo establece zonas de exclusión por su fragilidad ecosistémica.

Proyectos en pugna: los emprendimientos que presionan por la reforma son específicos: Veladero (Barrick Gold/Shandong Gold), Proyecto Vicuña (Lundin/BHP), El Pachón (Glencore) y Los Azules (Río Tinto). Todos ellos, de realizarse bajo el régimen actual, incurrirían en violaciones a la ley.

Mito 2: “La minería no afectará los glaciares”

FALSO. la escala de la minería moderna a “tajo abierto” (open pit) requiere la remoción de miles de millones de toneladas de roca y el uso intensivo de explosivos (ANFO).

Impacto estructural: Se producen voladuras de montañas que destruyen completamente el área de mina. No se trata de un traslado de recursos, sino de su destrucción.

“Se vuelan los glaciares y el ambiente periglacial con explosivos para extraer los minerales que se encuentran debajo de ellos. Por ende, el daño es irreversible”, precisó la entidad legal refiriéndose a que una vez destruido un glaciar, no existe posibilidad científica de recomposición.

Mito 3 : “La Ley de Glaciares frenó exportaciones”

FALSO. Los datos oficiales del INDEC muestran una tendencia opuesta.

Cifras comparativas: En los 8 años previos a la ley (2002-2009), los complejos de oro, plata, litio y otros exportaron US$ 12.671 millones. En el periodo comparable post-ley (2011-2018), esa cifra ascendió a US$ 30.154 millones .

Lógica económica: El argumento del “mandato exportador” es cuestionado por priorizar materias primas sin procesamiento interno por sobre los entramados productivos locales. La ley no frenó la actividad; la ordenó para garantizar el agua de economías regionales como la vitivinicultura y la fruticultura.

Mito 4: “Si reformamos la Ley de Glaciares, la minería podría generar 1 millón de empleos”

FALSO. La minería metalífera es una de las actividades más capital-intensivas, pero menos trabajo-intensivas.

Datos actuales: En el 2º trimestre de 2025, hubo 10.747 asalariados directos en minería metalífera, lo que representa solo el 0,21% del empleo registrado en Argentina.

Contexto global: En Canadá, con una extensión minera masiva, el sector emplea a 114.102 personas. En Perú, solo representa el 1,5% del empleo.

“Por cada 1 millón de dólares invertido, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos”. La promesa del millón de puestos es calificada como una “inflación estadística”, sostuvo la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas

Mito 5: “Podríamos ser Chile”

FALSO. La idea de que la Cordillera contiene las mismas riquezas de ambos lados es geológicamente incorrecta.

Reservas: Las reservas de cobre argentinas representan solo el 9,2% de las chilenas. Chile posee yacimientos masivos por procesos geológicos que no se replican del lado argentino.

Crisis hídrica: Chile enfrenta hoy una “megasequía” donde el agua se ha convertido en un bien de mercado. “Proliferan los camiones aljibes (cisternas) para proporcionar agua potable a miles de familias”, evidenciando deficiencias en la normativa hídrica tras priorizar el uso minero.

A diez años de la sanción de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y Ambiente Periglaciar, ambientalistas y poblaciones afectadas por los proyectos mineros siguen reclamando su plena aplicación.

Mito 6: “Argentina es abundante en recursos hídricos”

FALSO. El 70% del territorio nacional se encuentra bajo condiciones de aridez o semiaridez.

Reservas estratégicas: En los Andes Áridos, los glaciares de escombros (que contienen entre 35% y 70% de hielo) aportan entre el 25% y el 50% del caudal de los ríos en años de sequía.

Casos críticos: En marzo de 2026, ciudades como Comodoro Rivadavia sufren cortes programados de agua por la desecación de lagos y la mala gestión hídrica. La afectación de los glaciares impactaría directamente en ríos esenciales como el Senguer.

Mito 7: “En Canadá y Siberia se hace minería en ambiente periglacial sin consecuencias”

FALSO. Es un reduccionismo equiparar geografía de alta montaña con llanuras árticas.

Diferencia poblacional: En Canadá y Rusia no existen grandes oasis agroindustriales habitados por millones de personas aguas abajo de las zonas de permafrost.

Pasivos ambientales: El Inventario Federal de Sitios Contaminados de Canadá incluye más de 24.000 sitios. El costo de remediación de minas de alto riesgo en sus regiones del norte supera los 10.000 millones de dólares canadienses.

Mito 8: “Es una ley interpretativa que no afecta la Constitución”

FALSO. La reforma altera la estructura de protección mínima.

Discrecionalidad: Se elimina la protección automática y se reemplaza por un sistema donde una autoridad provincial puede declarar que un glaciar no está protegido.

“Como está redactado, todos los glaciares podrían ser destruidos, no es una regresión sólo sobre los periglaciares”. Al intervenir en áreas de agua congelada, se pierde un recurso que sostiene el caudal de las cuencas", indicó el organismo.

Mito 9: “La ley no respeta el federalismo”

FALSO. La Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la ley en 2019 en el Fallo “Barrick”, señalando que los artículos 41 y 124 de la Constitución deben interpretarse de forma complementaria.

Cuencas interprovinciales: El agua nace en una provincia pero abastece a 36 cuencas hídricas y 7 millones de habitantes en todo el país. Las provincias no pueden disponer de forma discrecional de recursos hídricos compartidos.

Falta de consenso: En febrero de 2026, el proyecto no obtuvo el aval del COFEMA. Provincias como La Pampa advirtieron que la reforma implica un “debilitamiento efectivo del rol del Estado nacional como garante del interés ambiental común”. Jujuy, Córdoba y Santa Fe también señalaron riesgos jurídicos y la “perforación de los presupuestos mínimos”.

Mito 10: “Necesitamos minería para la transición energética”

FALSO. El argumento es calificado como una contradicción lógica por parte de un Gobierno que mantiene una postura de negacionismo climático.

Inconsistencia política: Si existiera un plan de transición, no habría expansión de la frontera hidrocarburífera en Vaca Muerta.

Extractivismo verde: El concepto de transición energética del Norte Global suele crear “zonas de sacrificio” en el Sur.

“Destruir glaciares para extraer minerales para la transición energética no responde a ninguna racionalidad. Al contrario, se están generando más factores de cambio climático”, indicó la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.